Na Colômbia, príncipe Harry usa colar que possui conexão com William

Príncipe Harry escreveu sobre o colar e a relação da peça com o irmão em seu livro de memórias; o caçula do rei Charles usou a peça recentemente

Recentemente o príncipe Harry chamou atenção após usar um colar com conexão sentimental com o irmão William, na visita dele e da duquesa Meghan Markle à Colômbia. O casal está na Colômbia para participar de uma série de encontros com lideranças focadas em educação, abordando temas como bullying e saúde mental em tempos de redes sociais

O colar com o qual Harry foi fotografado reúne três pingentes: duas placas de metal com ecocardiogramas de seus filhos, Archie, de cinco anos e Lilibet, de três anos, e uma outra reproduzindo um olho de tigre que ganhou de presente de um amigo em Botsuana.

Foto: Reprodução / Youtube

No caso, a relação de William com o colar foi revelada pelo caçula do rei Charles III em seu livro de memórias, ‘O Que Sobra’, publicado em janeiro de 2023. Harry contou que o irmão arrebentou o colar durante uma briga dos dois pouco antes do casamento dele com Markle.

No livro, ele conta que a briga com o irmão mais velho ocorreu na Nottingham Cottage, uma das propriedades que compõem o Palácio de Kensington, em Londres. Sem entrar em detalhes, o príncipe disse que ele e o irmão tiveram uma “briga física” na qual foi derrubado no chão.

A briga teve início quando William chamou Markle de “rude” e “hostil”. O marido da estrela de ‘Suits’ então respondeu que o irmão estava “reproduzindo a narrativa da imprensa”, aí a situação fugiu ao controle e o colar se rompeu. Harry depois acabou restaurando a peça.

Em entrevista no "The Late Show with Stephen Colbert", em janeiro de 2023, o príncipe exibiu o colar ao ser questionado sobre o episódio. Veja o trecho:

harry’s necklace has two pendants with archie & lili’s heartbeats that meghan gave him 😭 #SparebyPrinceHarrypic.twitter.com/SEy41w1wIy — m (@ddarveyy) January 11, 2023

Por que não vemos os filhos de Meghan Markle e príncipe Harry?

O príncipe Harry e a esposa, Meghan Markle, evitam mostrar fotos dos filhos, Archie e Lilibet, publicamente. Esta é uma atitude incomum para a realeza britânica, já que os príncipes costumam mostrar fotos anuais de seus herdeiros para os fãs. Agora, o motivo da decisão de privacidade de Harry e Meghan foi revelado.

De acordo com a revista People, um amigo do casal contou que eles querem proteger os filhos. Isso porque os dois se preocupam com a segurança das crianças caso sejam expostas na mídia.