Meghan Markle revela curiosidade sobre a filha de 3 anos: ‘Encontrou sua voz’

Esposa do príncipe Harry, Meghan Markle revela detalhe de como está criando a sua filha, Lilibet, de 3 anos, com inspiração na forma como cresceu

A duquesa Meghan Markle, que é esposa do príncipe Harry, revelou uma curiosidade sobre a filha, Lilibet, de 3 anos. Em um evento na Colômbia, ela contou sobre como está sendo a criação da herdeira e entregou que se inspira na forma como foi criada por sua própria mãe, Doria Ragland.

“Eu encontro inspiração em muitas das mulheres fortes que estão ao meu redor, é claro, minha mãe é uma delas. Muito da forma como abordo as coisas é menos sobre a luta - isso não é interessante para mim - e mais sobre como aparecemos em um espaço e levamos as coisas com amor, gentileza e generosidade”, disse ela.

Então, ela destacou que sua preocupação é guiar a filha para ter uma posição de poder na vida. “Parte do modelo que tento fazer como mãe é encorajar nossa filha, que, aos 3 anos, encontrou sua voz. Estamos muito orgulhosos disso porque é assim que nós criamos as condições nas quais há um efeito cascata de meninas e mulheres jovens saibam que outra pessoa está encorajando a usar sua voz e ser ouvida”, declarou.

“Tenho muita sorte de, em tenra idade, poder sentir que minha voz estava sendo ouvida e esse é um luxo que muitas meninas e mulheres não têm com frequência. Para nós e o trabalho que fazemos com a Archewell e o trabalho que fazemos como pais, é garantir que as meninas sintam que suas vozes são ouvidas e que os meninos sejam criados para ouvir as meninas”, afirmou.

Por que não vemos os filhos de Meghan Markle e príncipe Harry?

O príncipe Harry e a esposa, Meghan Markle, evitam mostrar fotos dos filhos, Archie e Lilibet, publicamente. Esta é uma atitude incomum para a realeza britânica, já que os príncipes costumam mostrar fotos anuais de seus herdeiros para os fãs. Agora, o motivo da decisão de privacidade de Harry e Meghan foi revelado.

De acordo com a revista People, um amigo do casal contou que eles querem proteger os filhos. Isso porque os dois se preocupam com a segurança das crianças caso sejam expostas na mídia.

“Harry tem sido relutante em mostrar seus filhos publicamente, não por um desejo de escondê-los, mas para proteger a privacidade e a segurança de ameaças em potencial. Ele quer que eles levem uma vida o mais normal possível, sem medo de sequestro. Como pai e marido, Harry está determinado a garantir que a história não se repita”, disse um amigo.