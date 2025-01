Meghan Markle e príncipe Harry abrigam os amigos em meio ao incêndio em LA

Meghan Markle e príncipe Harry abriram a mansão em Los Angeles para receberem os amigos que perderam as casas no incêndio

A duquesa Meghan Markle e o príncipe Harry estão envolvidos com ações para apoiar as vítimas dos incêndios em Los Angeles, Estados Unidos. De acordo com o site da revista People, eles abriram a mansão deles para receberem os amigos e familiares que perderam suas casas em meio ao fogo que atingiu a região. A casa deles fica em Montecito, região que não precisou ser evacuada.

Na região de Los Angeles, mais de 100 mil pessoas tiveram que deixar suas casas após o incêndio ficar fora de controle e destruir várias propriedades.

Além de ajudarem os amigos, Harry e Meghan fizeram doações por meio da Fundação Archewell para entidades que estão atuando na ajuda para as vítimas do incêndio. Eles já doaram suprimentos essenciais, como comida e roupas, para ações de caridade.

Nova foto dos filhos de Meghan Markle e príncipe Harry

O príncipe Harry e a duquesa Meghan Markle explodiram o fofurômetro da internet ao compartilhar uma foto inédita dos dois filhos, príncipe Archie, de 5 anos, e princesa Lilibet, de 3 anos. A imagem raríssima das crianças e recente mostrou o quanto eles já cresceram.

A foto fez parte do cartão de natal do casal Harry e Meghan. Entre imagens marcantes do último ano na vida deles, os dois compartilharam a foto da família reunida.

Harry e Meghan apareceram sorridentes enquanto estavam prestes a receberem abraços dos filhos, que correram na direção dos pais. Além disso, os fãs puderam perceber que as duas crianças herdaram os cabelos ruivos do pai.

Príncipe Harry, Meghan Markle, Lilibet e Archie em foto de detalhe do cartão de Natal - Foto: Reprodução / Archewell

