Kate Middleton ganha declaração de amor do príncipe William

A princesa de Gales Kate Middleton está em festa nesta quinta-feira, 9. Isso porque ela completou 43 anos de vida. Para celebrar a data especial, a família real britânica compartilhou uma nova foto oficial dela e o príncipe William aproveitou para declarar o seu amor pela esposa.

Na nova foto, Kate apareceu em um retrato em preto e branco e com roupas casuais, incluindo jeans, blazer e cachecol xadrez. Na legenda do post, William falou sobre sua admiração pela esposa.

"Para a esposa e mãe mais incrível. A força que você demonstrou no último ano foi notável. George, Charlotte, Louis e eu estamos muito orgulhosos de você. Feliz aniversário, Catherine. Nós te amamos. W", disse o príncipe.

Príncipe William se prepara para assumir o trono

O príncipe William e a esposa, Kate Middleton, podem se tornar o rei e a rainha do Reino Unido mais cedo do que esperavam. Ele é o herdeiro direto do reino após o seu pai, o Rei Charles III. Com isso, o casal real já iniciou uma preparação para que estejam prontos quando o momento chegar.

A sucessão no Reino Unido passa de pai para filho automaticamente após a morte do rei ou rainha no poder. Com a notícia de que Charles enfrenta o câncer há cerca de um ano, William e Kate se preparam para uma possível necessidade de se tornarem monarcas.

De acordo com a revista People, a família real viveu dois anos muito difíceis nos últimos tempos com a morte da rainha Elizabeth II depois de um longo reinado e também as notícias sobre os quadros de saúde de Kate, Charles e até da rainha Camilla, que está com pneumonia e se afastou dos compromissos públicos. Tanto que a biógrafa real Sally Bedell Smith aposta que o casal real já está no caminho de ficar pronto para o desafio do futuro no trono.

“Embora o rei esteja desempenhando seus deveres com a determinação típica, Charles teve que aceitar limitações durante o tratamento do câncer. Como resultado, William tem assumido mais responsabilidades e ele e Kate têm se reparado para seus futuros papeis mais cedo do que esperavam”, disse ela.

