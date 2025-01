Kate Middleton revela detalhes de sua luta contra o câncer: ‘Senti que precisava’

Em visita ao hospital onde tratou o câncer, a princesa de Gales Kate Middleton revela detalhes de seu próprio tratamento contra a doença

A princesa de Gales Kate Middleton fez uma visita especial ao hospital onde tratou o câncer em 2024. Nesta terça-feira, 14, ela visitou os pacientes que estão em tratamento no local e relembrou detalhes de sua própria luta contra a doença.

Durante a visita, Kate ouviu o apitar de uma máquina que estava ligada em uma paciente e disse: “Eu reconheço esse bipe”. Além disso, ela aconselhou outro homem. “O corpo é incrível em nos dizer: ‘Você precisa tirar um tempo’”, afirmou.

Além disso, Middleton contou o que a ajudava a lidar com o longo tratamento. “Eu realmente senti que precisava tomar sol. Você precisa de muita água e muita luz solar. Todos me disseram para manter uma mentalidade positiva, isso faz muita diferença”, comentou ela, e completou: “Eu estava entrando pela entrada principal, depois de ter feito tantas visitas silenciosas e privadas… Na verdade, é um lugar muito agradável”.

Vale lembrar que Kate Middleton tratou o câncer durante o ano de 2024. Em janeiro daquele ano, ela foi internada em Londres para realizar uma cirurgia abdominal e ficou internada por 13 dias. Em março, a esposa do príncipe William anunciou que estava com câncer e iniciou a quimioterapia. Em setembro, a princesa finalizou o tratamento de quimioterapia e entrou em remissão. Em meio ao tratamento, ela fez raras aparições em público, mas apenas retomou o tratamento no final de 2024.

Homenagem de William para Kate

Kate Middleton completou 43 anos de vida em 9 de janeiro de 2025. Para celebrar a data especial, a família real britânica compartilhou uma nova foto oficial dela e o príncipe William aproveitou para declarar o seu amor pela esposa.

Na nova foto, Kate apareceu em um retrato em preto e branco e com roupas casuais, incluindo jeans, blazer e cachecol xadrez. Na legenda do post, William falou sobre sua admiração pela esposa.

"Para a esposa e mãe mais incrível. A força que você demonstrou no último ano foi notável. George, Charlotte, Louis e eu estamos muito orgulhosos de você. Feliz aniversário, Catherine. Nós te amamos. W", disse o príncipe.

