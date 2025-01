Christopher Uckermann revela o que mais gosta no Brasil: ‘Incríveis’

Em entrevista à Revista CARAS, o cantor Christopher Uckermann revela o que mais gosta no Brasil e diz que pretende voltar ao País em 2025

O cantor, ator e compositor Christopher Uckermann (38) sempre deixou claro que tem um enorme carinho pelo Brasil. Logo após a estrondosa turnê mundial do RBD no País, no ano passado, ele conta, em entrevista à Revista CARAS, que pretende voltar em 2025. Além disso, o artista mexicano revela o que mais gosta por aqui. “Incríveis”, destaca.

Em divulgação de seu trabalho solo em quatro anos, com a música Pase Lo Que Pase, Christopher diz que a canção foi inspirada pelo namoro com a psicóloga Samantha Aquino e por sua recente visita ao Brasil. O artista explica como transmite sua essência nesse projeto.

"Gosto de expressar quem sou por meio da minha música. Eu sou um canal. Sinto que a minha música é uma parte de mim, pois nela carrego a minha verdade, minha ideologia. Quanto mais vulnerável eu sou, mais profunda é a minha conexão com os fãs", explica.

Questionado como é a sua relação com o Brasil e como foi a experiência de estar novamente no País com o RBD, Christopher declara: "O Brasil arrasa! Amo a cultura e as pessoas. Eles sempre me acompanham em meus experimentos malucos. Quero continuar aumentando meu público aí, meus próprios seguidores. Quando você participa de uma experiência tão gigantesca como RBD, iniciar uma carreira solo é como começar do zero. Acredito que as pessoas ainda não estão acostumadas a ouvir apenas você. Definitivamente a turnê me inspirou a buscar a música solo em mim novamente".

O cantor ainda entrega o que mais gosta por aqui. "2025 será o ano que cantaremos juntos no Brasil. Quero visitar novos lugares e cidades. Eu quero escrever músicas novas por aí. Já tive o prazer de visitar diferentes regiões do Brasil. A comida, música e a energia de vocês são incríveis”, finaliza.

ASSISTA AO CLIPE DE PASE LO QUE PASE, DE CHRISTOPHER UCKERMANN, NO YOUTUBE: