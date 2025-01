Fernanda Torres corrige gafe de repórter ao falar sobre Fernanda Montenegro

A atriz Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro por Ainda Estou Aqui, corrige gafe de repórter da W Magazine ao ser questionada sobre a sua mãe

A atriz Fernanda Torres, de 59 anos, vencedora do Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama e cotada para o Oscar 2025 pelo filme Ainda Estou Aqui, não hesitou em corrigir a repórter da revista W Magazine durante uma entrevista divulgada nesta terça-feira, 14. Na ocasião, a repórter refere-se à Fernanda Montenegro, de 95 anos, mãe da atriz e também no longa de Walter Salles, no passado, dando a entender de que a artista tivesse morrido.

"Sua mãe era uma atriz muito famosa", afirmou a repórter. "Era? Ela ainda é! Ela acabou de entrar para o Guinness [Livro dos Recordes]. É inacreditável. Ela acabou de terminar um filme, ela tem 95 anos", rebateu Torres.

"Minha mãe acha que o melhor que existe é o teatro. Ela teve mil vidas nos palcos", completa Torres ao falar da extensa carreira da mãe, que em março estreia seu novo filme, Vitória, onde interpreta a história real de uma idosa filma traficantes de drogas do RJ durante anos, com a intenção de cooperar com o trabalho da polícia.

Confira, abaixo, a entrevista:

🎭✨ "Minha mãe acha que o melhor que existe é o teatro. Ela teve 1.000 vidas nos palcos."



Fernanda Torres emocionou ao falar de Fernanda Montenegro em entrevista à W Magazine. A atriz destacou o legado da mãe, ícone que transformou vidas com sua arte. 👑🎬 #Teatropic.twitter.com/Kr3SZlpPYe — barreto (@deusmar) January 14, 2025

Programa de TV em NY

Nesta terça-feira, 14, Fernanda Torres foi fotografada chegando aos estúdios do programa Live With Kelly and Mark, em Nova York, para gravar a sua participação na atração. Na ocasião, a atriz fala sobre o filme Ainda Estou Aqui, em que interpreta Eunice Paiva, em mais um dos compromissos de divulgçaão de longa. Torres foi recepcionada por alguns fãs na porta do estúdio. Confira!

Recentemente, Fernanda Torres não foi indicada ao SAG Awards, o Prêmio do Sindicato dos Atores, cuja lista foi anunciada na última quarta-feira (8) e, na web, muitos internautas brasileiros protestaram.

Leia aqui: Apresentadora se manifesta após debochar de Fernanda Torres: 'Desproporcional'