Elaine Mickely surge em clima de romance com Cesar Filho durante viagem

De férias, a atriz Elaine Mickely chamou a atenção ao postar fotos em clima de romance com o marido, o apresentador Cesar Filho

Elaine Mickely chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 14, ao compartilhar uma sequência de cliques em clima de romance com o marido, o apresentador Cesar Filho.

Os dois estão curtindo as férias nas Ilhas Turcas e Caicos, no Caribe, e trocaram beijos e abraços enquanto caminhavam na praia. Nos cliques, Elaine aparece esbanjando beleza ao surgir usando um biquíni sem alças e uma saída de praia. Já Cesar Filho estava de bermuda e sem camisa.

Ao dividir o momento no feed do Instagram, a famosa deixou um recado para os seguidores. "Desejo que a felicidade vire rotina em sua vida!", escreveu ela. Em seguida, Elaine também se declarou para o marido. "Mais um pouquinho desse lugar que ganhou meu coração… Sempre com ele, Cesar Filho, te amo", completou.

Além de Cesar Filho, Elaine Mickely também está acompanhada dos filhos, Luma e Luigi, do genro, Ed Beccle, e da nora, Juliana Saraiva. No último domingo, a atriz mostrou um passeio de barco que fez com a família.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ELAINE MICKELY (@elainemickely)

Cesar Filho presta homenagem emocionante ao herdeiro, Luigi, em data especial

Dia de festa na família de Cesar Filho! O jornalista e apresentador usou as redes sociais para compartilhar uma linda homenagem ao filho caçula, Luigi Cesar, que completou mais um ano de vida. Em seu Instagram oficial, o comunicador resgatou uma foto de um momento especial entre pai e filho e ressaltou o quanto sente orgulho do herdeiro.

"O Luigi Cesar foi muito desejado por nós, mesmo antes de estar na barriga da Elaine Mickely. Depois da chegada da Luma, ele veio completar nossa família e firmar nossa aliança com Deus!!! Minha saudosa avó dizia que o caráter de uma pessoa, você conhece desde quando ela ainda é uma criança. O Luigi sempre teve uma conduta exemplar. Ele sempre foi generoso, carinhoso, inteligente e, de alguma forma, demonstrava que seria um homem muito especial, como se tornou!", escreveu o apresentador em um trecho. Veja o post completo!

Leia também: Elaine Mickely mostra degustação para o casamento luxuoso de Luma César