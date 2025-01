BBB: Quem são os primeiros líderes do reality? Veja lista e relembre

Eva e Renata venceram a primeira prova do BBB 25 e, agora, integram a lista dos primeiros líderes das edições do programa; relembre todos a seguir!

Após resistirem por pouco mais de seis horas, as amigas Eva (31) e Renata(32) se consagraram as primeiras líderes do BBB 25. Agora, a dupla faz parte de uma longa lista de primeiros vencedores da Prova do Líder ao longo do reality! Recorde a seguir quem são os 25.

BBB 24

A mineira Deniziane Ferreira(30) resistiu por quase 19 horas e se tornou a primeira Líder da edição. Ela disputou a etapa final da prova com o gaúcho Matteus Amaral(28), com quem viveu um rápido affair na casa mais vigiada do Brasil.

BBB 23

No BBB 23, a liderança também foi compartilhada. Bruna Griphao(25) e Larissa Santos(28) resistiram por mais tempo na prova patrocinada e dividiram o quarto, a festa e os poderes do Líder na primeira semana.

Leia também: Saiba o que muda e o que permanece igual no BBB 25, primeira edição sem Boninho

BBB 22

Participante do grupo Camarote da edição, o cantor e ator Douglas Silva(36) foi o primeiro Líder da edição. À época, ele se tornou assunto nas redes sociais após montar um VIP apenas com homens da casa.

BBB 21

O humorista Nego Di(30) foi o primeiro Líder da edição. Ele venceu a disputa com o ator Lucas Penteado(28), que optou por ficar com o prêmio de R$ 10 mil, enquanto sua dupla recebeu os poderes da liderança.

BBB 20

A primeira edição a reunir famosos e anônimos na casa mais vigiada do Brasil teve o ginasta Petrix Barbosa(32) como primeiro Líder. Com direito à festa temática, ele pôde escolher os participantes do VIP e desfrutar de um cardápio completo.

BBB 19

Última edição que teve apenas anônimos no confiamento, o BBB 19 teve Hana Khalil(28) como primeira campeã da Prova do Líder. Além do Quarto do Líder, ela também pôde mandar o médico Gustavo(42) direto para o Paredão.

BBB 18

Na edição marcante, o sexólogo Mahmoud Baydoun (34) levou a melhor na prova Campo Surpresa e se tornou o primeiro Líder. A disputa exigiu sorte dos participantes, e deixou o vencedor bastante apreensivo quanto a sua indicação.

BBB 17

Assim como no BBB 25, a primeira liderança da edição foi em dupla. A advogada Mayara Motti (33) e Vivian Amorim(31) —que mais tarde se tornou a grande campeã da edição— venceram a prova de resistência e dividiram os poderes.

BBB 16

Nesta edição, a liderança também foi compartilhada. Ronan Oliveira (35), Thamiel Khan (48), Daniel Manzieri (46) e Alan Marinho (43) resistiram por quase 13 horas na Maratona de Dança e levaram a melhor. Os dois primeiros optaram pela imunidade, enquanto os outros ficaram com R$ 10 mil.

BBB 15

Mariza Moreira (60) foi a primeira Líder da edição após ficar quase 18 horas dentro de um carro e ser a última a sair. Ela ganhou o poder Supremo e pôde também fazer uma indicação para o Paredão, escolhendo Douglas Ferreira (39).

BBB 14

Na 14ª edição do reality, Amanda Gontijo (34) se tornou a primeira Líder, após vencer uma prova de habilidade. Cada participante tinha que arremessar bolas na cesta do adversário, com a finalidade de derrubá-la. Por ter sido a última a arremessar a bola, culminando na derrota da equipe laranja, a sister tornou-se a primeira Líder.

BBB 13

Campeão do BBB 1, Kleber Bambam(43) voltou à casa mais vigiada do Brasil na 13ª temporada e se tornou o primeiro Líder da edição. Com a disputa, o brother garantiu também a imunidade do grupo de Veteranos.

BBB 12

João Carvalho (57) ganhou a disputa após disputar um empate. Os brothers precisavam pegar balões, e, para decidir quem seria o novo Líder, o critério de desempate foi o número de balões verdes de cada um.

BBB 11

Cristiano Zanelato (47) foi o primeiro Líder da edição e, para usar seu poder, escolheu enviar Ariadna Arantes (40) direto para o Paredão.

BBB 10

Joseane Oliveira (55) precisou de sorte para voltar à casa. Ela disputava uma vaga como parte da Tribo dos Belos e ganhou o direito de entrar no reality após uma das representantes de sua tribo vencer a prova de resistência. A sister também teve o direito de escolher um padrinho de outra tribo para entrar na casa. Ela também mandou um confinado para o Paredão triplo, porém, sua liderança durou apenas um dia, e ela acabou sendo a primeira eliminada da edição.

BBB 9

Norberto dos Santos (1945-2017) se tornou o primeiro Líder após uma prova rápida. Representante do lado B da casa, ele disputou a liderança com Naiá (76), do lado A, e tirou o maior número em uma urna, o que garantiu sua vitória.

BBB 8

Juliana Goes (38) foi a primeira campeã das Provas do Líder da edição. Ela conseguiu vencer a disputa em um jogo de cartas chamado Apostando no Escuro.

BBB 7

Alan Pierre (38) e Flávia Viana (40) foram os primeiros líderes da edição. Além dos poderes e conforto do Líder, eles ainda levaram um carro para casa.

BBB 6

Agustinho Mendonça (51) se tornou Líder após acertar o número exato de bolinhas vermelhas que estavam dentro do carro estacionado no jardim: 30 unidades.

BBB 5

Natália Nara (40) foi a primeira Líder da edição e escolheu ficar imune pela primeira semana da quinta edição do reality.

BBB 4

O carioca Cristiano Carnevale (49) se tornou o primeiro Líder da edição após resistir sentado por 10 horas em um pequeno bugre. Ele ganhou a imunidade da primeira semana da temporada.

BBB 3

Finalista da edição, Elane Silva (39) ganhou a primeira liderança da edição. Porém, na disputa pelo prêmio, ela ficou em segundo lugar.

BBB 2

Jeferson Santos (49) resistiu a noite inteira sentado em um círculo sem poder colocar as mãos no chão. Além da liderança, ele ganhou um carro.

BBB 1

Primeiro Líder da história do reality, Sergio Tavares (51) precisou contar com a sorte para vencer. Os confinados deviam achar bilhetes em uma caixinha de correspondência, e ele levou a melhor.

Leia mais em: Sonia Abrão defende Boninho após início do BBB 25 sem o diretor: 'Perdeu a alma'

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DO BBB EM SEU PERFIL OFICIAL DO INSTAGRAM: