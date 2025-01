Príncipe William já pagou para sair com Kate Middleton. Entenda!

A história de amor de Príncipe William e Kate Middleton é um pouco diferente da que o público conhece. O monarca até mesmo já pagou para sair com Kate

Segundo Laura Warshauer, ex-colega de quarto de Kate na Universidade de St. Andrews, onde o casal se conheceu e se apaixonou, William e Kate saíram em um encontro antes do famoso desfile de moda de 2002, amplamente considerado o ponto de partida para o romance dos dois.

Em entrevista para o Daily Mail, Laura contou que William chegou a dar um lance de £200, cerca de R$ 1500, para sair com Kate durante uma festa temática inspirada em Harry Potter.

"Fomos a uma festa em um castelo. O tema era Harry Potter, e fizeram um leilão de caridade em que as pessoas davam lances para ganhar um encontro. Will deu um lance de £200 para ganhar um encontro com Kate", contou Laura.

Kate e William se conheceram, oficialmente, em 2001, mas o romance só veio a público em 2005. Casados desde 2011, eles são pais de George, de 11 anos, Charlotte, de nove, e Louis, de seis.

Futuro rei

O príncipe William e a esposa, Kate Middleton, podem se tornar o rei e a rainha do Reino Unido mais cedo do que esperavam. Ele é o herdeiro direto do reino após o seu pai, o Rei Charles III. Com isso, o casal real já iniciou uma preparação para que estejam prontos quando o momento chegar.

A sucessão no Reino Unido passa de pai para filho automaticamente após a morte do rei ou rainha no poder. Com a notícia de que Charles enfrenta o câncer há cerca de um ano, William e Kate se preparam para uma possível necessidade de se tornarem monarcas.

De acordo com a revista People, a família real viveu dois anos muito difíceis nos últimos tempos com a morte da rainha Elizabeth II depois de um longo reinado e também as notícias sobre os quadros de saúde de Kate, Charles e até da rainha Camilla, que está com pneumonia e se afastou dos compromissos públicos. Tanto que a biógrafa real Sally Bedell Smith aposta que o casal real já está no caminho de ficar pronto para o desafio do futuro no trono.

“Embora o rei esteja desempenhando seus deveres com a determinação típica, Charles teve que aceitar limitações durante o tratamento do câncer. Como resultado, William tem assumido mais responsabilidades e ele e Kate têm se reparado para seus futuros papeis mais cedo do que esperavam”, disse ela.

