Tata Werneck encanta em foto com a mãe: 'Amo demais'

Em suas redes sociais, Tata Werneck compartilhou uma foto em que aparece ao lado da mãe e fez questão de se declarar na legenda

Em suas redes sociais, Tata Werneck sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 56 milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 14, a apresentadora publicou em sua conta no Instagram algumas fotos em que aparece ao lado da mãe. Em outra, imagem a famosa surgiu caminhando com a filha Clara Maria, de cinco anos, fruto do seu casamento com Rafael Vitti.

Na legenda, Tata se declarou para a família sem deixar de lado o seu bom humor característico. "Minhas meninas. Amo vocês demais! Minha mãezinha e minha filha! Obrigada meu Deus pela minha família! (Peguei essa legenda de um grupo do condomínio. Não sei quem são essas pessoas)", escreveu ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck)

Amor

Dia de festa na casa de Tata Werneck e Rafael Vitti! A apresentadora usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem bastante especial ao marido, com quem completou oito anos de união na segunda-feira, 13.

Sempre bem-humorada, Tata usou seu carisma para se declarar a Rafael. Ao longo do texto divertido, a comunicadora mencionou as diferenças entre o casal e reforçou o quanto é apaixonada pelo ator.

"Há oito anos eu me apaixonei por um homem de regata. Ele dorme com ar condicionado e eu desligo. Ele cozinha e eu só como. Ele é corajoso e pula de pedras e eu rezo. Ele é lindo e eu fico mediana de make. Ele me ama e eu o amo também. Eu tô na Itália indo em igrejas e ele ficou pra tirar os sisos. Ele viaja só com a roupa do corpo e eu levo uma mala só de remédios", iniciou ela.

"Ele não é minha metade da laranja. Somos duas laranjas inteiras que se somam. Duas laranjas que tiveram o mais lindo moranguinho que pega todas essas diferenças, dá a mão pros dois e acorda dizendo que ama nossa família. Em que momento virou um texto sobre laranjas eu não sei. Mas desde o começo era um texto sobre amor. Amor à regatas! Regatas laranjas. Te amo, Rafa Vitti", completou.

Leia também: Tata Werneck e Rafael Vitti surgem em clima de romance