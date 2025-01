Kate Middleton repete vestido de preço exorbitante em visita a hospital

A Princesa de Gales Kate Middleton impressiona com preço da peça usada em visita a uma instituição infantil construída com o apoio da princesa Diana

A Princesa de Gales Kate Middleton, de 43 anos, visitou na última quinta-feira, 30, mais uma instituição de caridade como parte de seus compromissos sociais. Na ocasião, a princesa visitou o hospital infantil Tŷ Hafan, em Sully, perto de Cardiff, capital do País de Gales. Além da atenção dada pela duquesa às crianças, a peça utilizada por ela durante a visitação rendeu pauta para os internautas.

Vestido de preço exorbitante

O vestido que a esposa do príncipe Williamoptou para o compromisso é da loja Zara e custou 89,99 libras, cerca de R$ 650 na cotação atual. A peça, que foi usada anteriormente por Kate, tem mangas longas, comprimento abaixo dos joelhos e estampa xadrez nas cores preto e branco. Para complementar o visual: um laço no pescoço.

O hospital Tŷ Hafan foi construído com apoio da princesa Diana (1961-1997), mãe do príncipe William, que morreu vítima de um acidente de carro em 1997. A instituição de caridade tem o compromisso de fornecer apoio integral às crianças e suas famílias, com foco em necessidades físicas, emocionais, sociais e espirituais.

Confira, abaixo, o vestido usado por Kate durante a visita:

Câncer em remissão

No dia 14 de janeiro deste ano, Kate Middleton revelou que o câncer que enfrentava estava em estágio de remissão. A informação foi compartilhada após uma visita da duquesa ao hospital The Royal Marsden, em Londres, Reino Unido, onde também passou por tratamento. “É um alívio”, comentou a esposa do príncipe William na ocasião. Confira a declaração completa!

