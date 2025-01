Kate Middleton ganha poder raro do Rei Charles III que não é usado há 115 anos

O efeito Kate Middleton deverá ganhar força em breve após o Rei Charles III dar um presente raro para a nora

A princesa de Gales Kate Middleton ganhou um poder raro dado pelo genro, o Rei Charles III, na realeza britânica. O poder não era usado por uma princesa de Gales nos últimos 115 anos e, agora, promete dar mais força para o ‘Efeito Kate Middleton’. Entenda o que é:

O Rei Charles III presenteou Kate Middleton com o poder de emitir Mandados Reais, que é um selo oficial de aprovação dado por membros da família às marcas britânicas que eles apoiam. Com isso, ela poderá demonstrar publicamente quais são as marcas que consome e aprova, o que vai incentivar as vendas dos produtos ou serviços.

No entanto, a esposa do príncipe William já agita a economia britânica desde que seu noivado com o herdeiro do trono foi anunciado. Na época do noivado, o vestido azul que ela usou para as fotos oficiais foi esgotado em poucas horas. Desde então, vários itens usados por ela saíram ‘voando' das prateleiras assim que ela surgia com a peça ou item. Este fenômeno ficou conhecido na mídia como ‘Efeito Kate Middleton’. Com o poder de dar um selo oficial para as marcas, Middleton poderá aumentar ainda mais as vendas das marcas que apoia.

O selo oficial da realeza não é usado por uma princesa de Gales desde 1910, quando a futura rainha Mary, esposa do rei George V, ainda era princesa. Nos últimos 115 anos, nenhuma princesa de Gales ganhou este poder do rei em comando.

Um mandado real tem a duração de cinco anos e os selos podem ser colocados nos produtos que são aprovados pela realeza. “Um selo real oficial de aprovação servirá para aumentar ainda mais as vendas de qualquer empresa britânica formalmente associada à futura rainha”, disse uma fonte do jornal The Times.

