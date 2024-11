Qual é o prato favorito do príncipe George? Ele tem um gosto inusitado

Filho de Kate Middleton e príncipe William, o príncipe George tem um prato favorito que é incomum para crianças. Saiba qual é

Filho de Kate Middleton e príncipe William, o príncipe George possui um prato favorito para suas refeições. De acordo com o site The Mirror, ele é um apaixonado pela culinária italiana e seu prato favorito é o tradicional espaguete à carbonara.

A revelação foi feita pelo chef celebridade Aldo Zilli, que conversou com William sobre os gostos do príncipe. “William é incrível. Estou esperando o convite porque aparentemente o prato favorito do menino é espaguete à carbonara. Estou pronto para cozinhar para ele”, comentou.

Recentemente, Kate Middleton contou que os filhos adoram comer macarrão com queijo na casa da família. “Ela nos contou como as crianças gostam de cozinhar e preparam macarrão com queijo. Um mexe a farinha enquanto o outro adiciona leite e manteiga. Eles também fazem saladas”, contou uma fonte.

Futuro do príncipe George

O príncipe George ocupa a segunda posição na linha de sucessão do trono britânico. Depois do seu avô, Rei Charles III, e do pai, príncipe William, o menino vai se tornar o rei do Reino Unido. Porém, antes disso, ele contou que quer desempenhar outro trabalho. Em um evento, ele surpreendeu ao apontar qual é a profissão que gostaria de exercer quando crescer.

De acordo com o site Daily Mail, o príncipe George foi visitar uma pizzaria e ficou encantado pelo forno à lenha. Lá, ele contou para o dono do local que gostaria de trabalhar na pizzaria. “Ele disse: ‘É isso o que eu quero fazer quando crescer’. Ele é um menino encantador”, disse o dono do local.

Antes disso, George já tinha contado que também queria ser piloto de avião. Ele é fascinado pelo universo da aviação e pode seguir o este caminho quando chegar sua vez de servir no exército britânico.

Vale lembrar que a família de Kate Middleton e príncipe William adora pizza. Em vários momentos, eles já foram vistos degustando uma boa pizza com os filhos. Inclusive, eles têm o costume de fazer pizza em casa com a família.

Inclusive, Kate já contou que os filhos adoram ajudá-la na cozinha. Ela faz de tudo para as crianças e conta com a participação deles nas receitas. A princesa de Gales também tem a tradição de fazer bolos de aniversário para seus filhos.