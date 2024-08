Kate Middleton e Príncipe William dispensam funcionários e motivo surpreende

Kate Middleton e Príncipe William decidiram dispensar os funcionários de sua residência no Castelo de Windsor e o motivo é surpreendente

Príncipe William e Kate Middleton têm funcionários para administrar suas agendas de trabalho em meio a tantos eventos importantes. Porém, na vida doméstica, o casal resolveu seguir uma linha mais simples.

O casal real decidiu dispensar os empregados que cuidavam da organização da residência, dentro do Castelo de Windsor, além de ter dispensado a antiga babá dos filhos, Maria Teresa Turrion Borrallo. Kate e William são pais de George, de 12 anos, Charlotte, de nove, e Louis, de seis anos.

O motivo para isso é que eles decidiram criar os herdeiros sozinhos. Dessa forma, os pequenos também precisam ajudar nas tarefas domésticas. "Elas ajudam a pôr a mesa e a limpar os pratos quando terminam de comer. Não há tratamento preferencial”, afirmou uma fonte próxima ao Daily Mail.

O informante também revelou que Kate quer que os filhos tenham a vida mais normal possível durante o seu tratamento contra o câncer. "Acho que surpreenderia as pessoas ver como as coisas são comuns em casa. Em uma tentativa de manter as coisas funcionando da forma mais suave possível, ela tem se esforçado para que tudo continue normalmente para as crianças. As crianças ainda devem fazer suas tarefas e trabalhar em casa”, concluiu.

Aparição pública

Kate Middleton estaria planejando uma nova aparição pública, desta vez nas Olimpíadas de Paris. A princesa de Gales está em tratamento contra um câncer e desde o anúncio da doença apareceu pouquíssimas vezes em público. Mas, segundo o The Express, a duqeusa quer conferir o desempenho dos atletas da Grã-Bretanha e, nos próximos dias, compareceria aos Jogos na capital francesa.

"A princesa adoraria ir às Olimpíadas. Ela tem memórias tão queridas de Londres 2012 e está ansiosa para ir a outros Jogos enquanto eles estão tão perto de casa”, disse uma fonte à publicação. Nos Jogos de Londres, Kate e príncipe William, estavam casados há pouco mais de um ano, foram a provas de tênis, hóquei, natação, atletismo, ginástica, futebol e ciclismo, e torceram para valer pela Grã-Bretanha.