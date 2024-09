Irmão de Kate Middleton revela quando ‘aceitou' William como cunhado

Irmão de Kate Middleton, James Middleton revela os bastidores da convivência com o príncipe William durante o início do namoro dele com sua irmã

Irmão de Kate Middleton, James Middleton relembrou algumas memórias do início do relacionamento do príncipe William com sua irmã em seu novo livro. Ele lançou o livro ‘Meet Ella: The Dog Who Saved My Life’, no qual conta sua relação com a cadela que adotou quando era jovem. Entre as lembranças com a cachorrinha, ele também contou passagens de sua vida familiar, incluindo a chegada do príncipe em sua rotina.

James contou que a cachorrinha o ajudou a se aproximar de William. Isso porque o príncipe também ficou apaixonado pelo novo animal de estimação do cunhado. Ele contou que o cunhado já era uma presença constante na casa de sua família quando adotou o cachorrinho, e que William ficou encantado pelo bichinho. “É claro que ajudou o fato de William gostar tanto de Ella. Quando ele a encontrou pela primeira vez, ele ficou apaixonado”, disse James.

O irmão de Kate ainda contou que William é muito competitivo, mas deixava esse traço de lado para ficar brincando com a cachorrinha e não participar dos jogos de cartas em família.

Então, James contou que passou a ver o quanto William era perfeito para sua irmã com o passar dos anos e também quando William e Kate ficaram noivos em 2010. “William está em nossas vidas há muito tempo e passamos a gostar muito dele. Ele se sente como nosso irmão mais velho e ele e Catherine se encaixam perfeitamente, perfeitos um para o outro. Sei que ainda não experimentei o amor que eles sentem um pelo outro, mas espero que um dia isso aconteça”, afirmou ele.

Então, ele lembrou quando o noivado real foi anunciado. “Lá na primeira página do jornal havia uma foto de Catherine em seu vestido azul. Coloquei uma cópia debaixo do braço e voltei para casa com a sensação de que tudo era bastante surreal”, afirmou. Por fim, ele refletiu sobre William e Kate. “Foi lindo ver como ele despertou a confiança dela. Ela floresceu. Eu sabia que ele cuidaria dela, e ele cuida até hoje”, finalizou.