Príncipe Harry impõe condição à Família Real para comparecer a funeral do tio

Amigo de príncipe Harry revela condição imposta para comparecer em funeral do tio; Lord Robert Fellowes era marido da irmã de Diana

Príncipe Harry impôs uma condição para a Família Real Britânica para que possa comparecer ao funeral de seu tio, Lord Robert Fellowes (1941-2024). O caçula do rei Charles III disse que só vai participar dos eventos caso não se veja envolvido em nenhum drama com seus familiares. O pedido do príncipe foi revelado por fonte próxima à realeza ao site The Daily Beast.

“Em um contexto normal, seria inimaginável o Harry não estar presente para dar um apoio à Jane”, contou a fonte. “Ele obviamente gostaria de estar presente. Será uma grande reunião dos Spencer (sobrenome de batismo da Princesa Diana)”.

O contato da publicação completou: “No entanto, o contexto não é normal, pode ser que todos sintam que a presença do Harry acabará apenas criando muito drama. Será muito triste para ele caso ele não possa estar presente”.

Lord Robert Fellowes era casado com Lady Jane Fellowes, irmã mais velha da Princesa Diana (1961-1997), mãe de Harry. Durante alguns anos, Fellowes também atuou como secretário pessoal da Rainha Elizabeth II (1926-2022).

Vale lembrar que a última visita do marido de Meghan Markle ao Reino Unido aconteceu em maio de 2024, para compromissos profissionais. Anteriormente, ele foi à Inglaterra para a coroação de seu pai, em maio de 2023. A crença é que ele e o irmão mais velho, Príncipe William, estariam sem se ver desde então e sem se falar há um ano, após uma série de polêmicas envolvendo dramas familiares após Harry deixar a realeza em 2020

