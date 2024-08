Príncipe Harry e Meghan Markle vem para América do Sul pela primeira vez

Brasil? Harry e Meghan Markle vem à América Latina para discutir sobre ações voltadas para combate ao cyberbullung e à exploração online

A vice-presidente da Colômbia, Francia Márquez, anunciou na quinta-feira, 01, a visita ao país do príncipe Harry e Meghan Markle, em agosto, apesar do anúncio o colombiano não deu as datas específicas de quando essa visita acontece.

Márquez disse: “Como vice-presidente da Colômbia e ministra da igualdade e equidade, tenho o prazer de anunciar que o Príncipe Harry e Meghan, o Duque e a Duquesa de Sussex, aceitaram gentilmente o meu convite para visitar o nosso belo país. Durante a viagem, o duque e a duquesa se juntarão a mim na visita a Bogotá, bem como às regiões do Caribe e do Pacífico de Cartagena e Cali”.

Ela acrescentou que a visita ocorreria num “momento particularmente significativo”, visto que precede a conferência ‘Acabar com a Violência contra as Crianças’. Em maio deste ano, Meghan e Harry passaram três dias visitando a Nigéria para comemorar os dez anos dos Jogos Invictus.

O casal vai "participar de diversas atividades relacionadas" com o fórum onde serão discutidos "o cyberbullying, a exploração online e as repercussões destas ameaças na saúde mental", de acordo com o boletim.

Nos Estados Unidos, o duque e a duquesa de Sussex criaram a "Archewell", uma produtora e fundação filantrópica que, segundo a vice-presidência colombiana, defende "a promoção de ambientes digitais mais seguros".

Embora essas não sejam as visitas oficiais de Estado, já que os Sussex romperam laços com a monarquia britânica em 2020 e não são mais membros da realeza, a viagem provavelmente parecerá e será sentida como uma. Acredita-se que o casal esteja ansioso pela visita, que envolverá encontros com jovens e líderes juvenis.

Apesar disso há semelhanças com uma visita real, essas são visitas privadas, apesar de a maioria dos compromissos acontecer em público. Os detalhes exatos ainda não foram revelados, mas este é outro momento importante para o casal enquanto eles tentam reconstruir suas vidas e papeis fora da Família Real. Vale lembrar que o rei e a rainha visitaram a Colômbia pela última vez há quase uma década.

