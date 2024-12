Rei Charles, Rainha Camilla, Kate Middleton, príncipe William e mais integrantes da família real participam da missa de Natal

A família real britânica realizou a tradicional caminhada ao ar livre para ir até a igreja para a missa de Natal. A caminhada foi liderada pelo Rei Charles III e sua esposa, a rainha Camilla, nesta quarta-feira, 25, em Sandrigham.

O evento faz parte das celebrações de Natal da realeza há muitos anos e mostra a união deles no dia de Natal. Entre os presentes estavam Kate Middleton e príncipe William com seus três filhos, príncipe George, de 11 anos, princesa Charlotte, de 9 anos, e príncipe Louis, de 6 anos.

A família real costuma se reunir em Sandrigham todos os anos para o feriado de Natal. Na noite do dia 24 de dezembro, eles fazem a tradicional troca de presentes. Na manhã do dia 25, eles vão até a igreja e cumprimentam a população durante a caminhada ao ar livre. Logo depois, eles fazem um almoço especial em Sandrigham, com direito a peru, presunto glaceado, batatas assadas, couve de Bruxelas e pudim de Natal.

Vale lembrar que o ano de 2024 foi muito difícil para a realeza britânica. Isso porque Charles e Kate foram diagnosticados com câncer e enfrentaram o longo tratamento contra a doença. Hoje em dia, Kate já finalizou o seu tratamento com quimioterapia, mas Charles seguirá se cuidando em 2025.

Família real britânica se reúne para tradição de Natal na igreja - Foto: Getty Images

Família real britânica se reúne para tradição de Natal na igreja - Foto: Getty Images

Tratamento do rei Charles

O Rei Charles III luta contra o câncer há quase um ano. Ele foi diagnosticado no início de 2024 e logo começou o seu tratamento contra o tumor, mas não revelou detalhes sobre a localização do câncer. Agora, o Palácio Real informou que o tratamento do monarca ainda não chegou ao fim e continuará em 2025.

Em um pronunciamento oficial, a realeza contou que o rei segue lutando contra a doença, mas que a perspectiva é boa. “Seu tratamento tem caminhando em uma direção positiva e, como uma condição controlada, o ciclo de tratamento continuará no próximo ano”, informaram.

A notícia veio acompanhada da informação de que o Rei manterá os seus compromissos públicos e as viagens agendadas, inclusive para o exterior.