Príncipe Harry: Informações confidenciais podem ser reveladas

O príncipe Harry teve suas informações confidenciais sobre a imigração para os Estados Unidos reveladas na justiça norte-americana. De acordo com o site da revista People, os registros sobre o visto dele se tornaram públicos após a solicitação da lei de Liberdade de Informação.

Em um processo na justiça, o juiz Carl Nichols ordenou que o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos divulgasse as informações dos arquivos do público. O pedido dos documentos foi feito pela Heritage Foundation em 2023 ao questionar como ele conseguiu o visto norte-americano após revelar que consumiu drogas na adolescência.

A instituição alegou que o manual de políticas do serviço de imigração diz que pessoas que admitiram o uso de drogas não podem conseguir o visto de imigrantes. No livro Spare, Harry admitiu que usou substâncias ilícitas na adolescências.

Por enquanto, os arquivos sobre o príncipe Harry foram censurados para proteger a privacidade dele. As autoridades de imigração informaram à justiça que os registros do príncipe foram retidos integralmente. A decisão teria sido tomada para evitar que a divulgação das informações confidenciais do príncipe poderiam prejudica-lo publicamente.

Meghan Markle revela hábito do príncipe Harry

A duquesa de Sussex Meghan Markle surpreendeu ao revelar um hábito nada saudável do marido, o príncipe Harry, no dia a dia. Em um trecho da série With Love, Meghan, da Netflix, ela contou que o marido toma uma atitude antes de comer qualquer refeição.

Meghan disse que Harry gosta de temperar sua própria comida com sal antes de dar qualquer mordida no alimento. “Eu tenho um marido que, não importa qual refeição seja coloca na frente dele, antes de prová-la, ele coloca sal. Então eu tento colocar pouco sal”, disse ela sobre os pratos que prepara para a família.

Vale lembrar que adicionar muito sal nas comidas não é saudável e pode ter efeitos negativos a longo prazo.

Em entrevista na revista People, Meghan Markle também contou outra curiosidade das refeições em família. “Eu acordo antes dos meus filhos, normalmente às 6h30. Eu os acordo, os ajudo a trocar de roupa e descemos. Eu amo fazer o café da manhã para minha família. Meu marido e Archie amam ovos fritos e bacon. Às vezes, não temos tempo para isso, e eu simplesmente coloco um waffle congelado na torradeira e pronto”.

“Alguns dos meus momentos favoritos da infância são as refeições que minha mãe fazia. Lembro que ela fez aula de culinária tailandesa. Toda semana comíamos frango tailandês com bolinhos primavera. Eu lembro dos sabores e quero que meus filhos tenham essas memórias afetivas com as coisas que eu cozinho”, completou.

