Charles lembra momento especial com Rainha Elizabeth II: 'Jamais me esqueci'

O Rei Charles III relembrou um momento que viveu com a mãe, a RainhaElizabeth II, antes de sua morte em 2022. Em declaração para o documentário canadense Coronation Girls, o monarca britânico relembrou que a mãe fez uso da Coroa de St. Edward enquanto dava banho nele e na irmã, a Princesa Anne, durante os preparativos para a sua coroação, que aconteceu em junho de 1953.

A produção exibida na TV Canadá destaca o encontro do monarca britânico com 12 idosas canadenses que assistiram à coroação de sua mãe e também estiveram presentes na coroação de Charles III, em maio de 2023. O encontro aconteceu antes da cerimônia de 2023, no Palácio de Buckingham e constam no documentário lançado recentemente.

Charles III compartilhou suas lembranças da coroação de sua mãe, em 1953, quando tinha apenas 5 anos. “Eu me lembro muito bem, me lembro de estar tomando banho com a minha irmã e a minha mãe chegando usando a coroa, para praticar. Porque você precisa se acostumar com o peso. Jamais me esqueci. Ainda me lembro vivamente”.

E complementou: “É muito importante usar [a coroa] um certo número de vezes até você se acostumar. A [coroa] grandona, a Coroa de St. Edward, pesa 2 kg, é muito grande e muito pesada. Então sempre há aquela sensação ligeira de ansiedade. Você precisa manter o foco”.

Rei Charles e Rainha Camilla faltam ao evento de Natal de Kate Middleton

A Princesa Kate Middleton é a anfitriã do Together at Christmas (Juntos no Natal), concerto anual de Natal que aconteceu nesta sexta-feira, 6. No entanto, o Rei Charles III e a Rainha Camilla não compareceram à ocasião.

Embora o Palácio de Buckingham não tenha feito nenhum comunicado oficial a respeito, a Revista People indica que o monarca tenha decidido não comparecer ao evento intencionalmente, permitindo que o foco permanecesse na Princesa de Gales. Leia mais!

