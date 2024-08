Camilla está 'profundamente infeliz' com vida na Família Real, diz amigo

'Agenda insana de Charles', revelou a fonte; Camilla ficou irritada após o marido retomar trabalhos em seu segundo dia de férias, conta fonte

A Rainha Consorte Camilla está “profundamente infeliz” com sua vida como esposa do rei Charles III. Uma fonte ligada à realeza, creditada pela revista britânica OK! Magazine como “amiga de Sua Majestade”, explicou como a companheira do monarca está exausta com a rotina frenética de seu marido.

Segundo a fonte, Camilla está não apenas cansada e infeliz, mas empenhada em que o marido diminua seu ritmo. Ela estaria particularmente preocupada com a saúde do companheiro em meio ao seu tratamento de câncer.

“A Camila está profundamente infeliz por ter começado suas férias na última segunda-feira, com ele [Charles III] tendo retomado os trabalhos na terça-feira para compromissos incrivelmente intensos”, afirmou a fonte.

“É claro, ela compreende que tudo é muito importante e jamais diria ao Charles o que fazer, mas são coincidências muito extraordinárias. Ela quer ele diminuindo o ritmo, ela teme que ele esteja pegando pesado demais”.

Camilla precisa colocar príncipe William 'no lugar dele' algumas vezes, afirma fonte

É tudo família, mas as na realeza britânica a fome pode poder causar atritos entre seus membros. Segundo o autor Robert Jobson em seu novo livro, a rainha consorte Camilla, esposa do rei Charles III, já precisou intervir para lembrar William, primogênito do monarca, que existe uma hierarquia no comando.

Na obra recém-lançada 'Catherine, The Princess of Wales: The Biography', Robert conta que William nem sempre mostrou total subordinação ao pai, principalmente quando Charles ainda era príncipe de Gales quando Elizabeth estava viva.

Vale lembrar que William é o próximo na fila para se sentar no trono britânico e segundo o ator por vezes, pode 'esquecer' que isso ainda não aconteceu. O livro diz que quando o filho mais velho de Charles passa um pouco dos limites com o pai, é a madrasta quem sutilmente recapitula ‘quem é que manda’.