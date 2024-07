Ato de coragem de Kate Middleton chama a atenção: ‘Ela sabia’

Especialista na família real britânica revela um ato de coragem de Kate Middleton para retomar sua agenda pública em meio à luta contra o câncer

A princesa de Gales Kate Middleton retoma a sua agenda de compromissos aos poucos após ter sido diagnosticada com câncer no início do ano. Nas últimas semanas, ela fez duas aparições em público em eventos da realeza e encantou os seus fãs. Agora, um especialista na família real definiu a atitude dela como um ato de coragem.

O escritor Robert Jonson, autor do livro Princess of Wales: A Biography of the Future Queen, revelou que Kate deverá se afastar dos eventos novamente para cuidar da saúde, mas isso é consequência da mudança de pensamento dela. “Antes, ela costumava viver a sua vida de acordo com o calendário, e agora ela está vivendo sua vida, e o calendário chega depois. Ela vai voltar, mas quando você tem uma experiência como essa [do câncer], isso muda a sua perspectiva e a ordem das coisas”, disse ele.

Então, uma fonte especialista na realeza britânica contou que Kate precisou de muita coragem para encarar o tratamento e seu retorno aos eventos. “Estar com a família e ser ela mesma lhe dará energia. Haverá muito tempo para se concentrar em sua recuperação. Ela passou por algo terrível e estressante, e é crucial ter pequenas vitórias para lhe dar coragem e energia para seguir em frente. Ela mostrou muita coragem e caráter [ao ir a um evento], pois ela sabia que o mundo estava observando”, declarou o informante à revista People.

O laço no look de Kate Middleton

Kate Middleton sempre aposta em um laço em sua roupa ao marcar presença no torneio de tênis de Wimbledon, e ao contrário do esperado, não se trata de uma superstição da realeza.

Isso porque o laço, nas cores roxo e verde, é um símbolo de prestígio e exclusividade. Ele é feito exclusivamente para membros do All England Lawn Tennis and Croquet Club, um clube de tênis de elite do qual a realeza é patrona. Além de ser um acessório de luxo, ele funciona como um ‘passaporte’ dentro do torneio e garante uma série de vantagens.

Por conta do laço, Kate ganha um assento fixo na quadra central, além de ingressos, uso das quadras e contato com os tenistas famosos. Aliás, Middleton não é a única a usar o acessório de luxo durante o torneio; outros membros da realeza e da alta sociedade também aparecem com o item verde e roxo em suas roupas enquanto prestigiam as competições.