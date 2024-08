Após exigências, príncipe Harry não vai comparecer no funeral de seu tio

Um dos motivos seria porque príncipe Harry está preocupado com sua segurança no Reino Unido; Lord Robert Fellowes era marido da irmã de Diana

O príncipe Harry não comparecerá ao funeral de seu tio Robert Fellowes, segundo a revista norte-americana People. A apuração vem logo depois de um amigo do caçula do rei Charles III revelar a condição imposta pelo príncipe para comparecer ao funeral do tio.

Lord Robert Fellowes morreu em 29 de julho de causas não reveladas aos 82 anos. Ele era casado com Lady Jane Fellowes, irmã mais velha da princesa Diana (1961-1997), mãe de Harry. Durante alguns anos, Fellowes também atuou como secretário pessoal da rainha Elizabeth II (1926-2022).

Fontes disseram recentemente à People que Harry recorreu ao seu pai diversas vezes para obter ajuda sobre sua segurança enquanto sua estadia no país, mas suas ligações e cartas não foram respondidas e por isso as chances dele estar presente no funeral são baixas.

"Harry está assustado e sente que a única pessoa que pode fazer algo sobre isso é seu pai", disse uma fonte. Outro contato próximo à situação diz: "Harry está determinado a proteger sua própria família a todo custo".

Em uma entrevista para o documentário Tabloids on Trial, que foi ao ar em julho, o marido de Meghan Markle ainda compartilhou suas preocupações com sua segurança e a de sua família."Ainda é perigoso, e tudo o que é preciso é um ator solitário, uma pessoa que leia essas coisas para agir de acordo com o que leu", começou.

"E seja uma faca ou ácido, seja o que for, e essas são coisas que são uma preocupação genuína para mim. É uma das razões pelas quais não trarei minha esposa de volta para este país", disse.

Recentemente o pedido do príncipe para atender o funeral do tio foi revelado por fonte próxima à realeza ao site The Daily Beast.“Em um contexto normal, seria inimaginável o Harry não estar presente para dar um apoio à Jane”, contou a fonte. “Ele obviamente gostaria de estar presente. Será uma grande reunião dos Spencer (sobrenome de batismo da Princesa Diana)”.

O contato da publicação completou: “No entanto, o contexto não é normal, pode ser que todos sintam que a presença do Harry acabará apenas criando muito drama. Será muito triste para ele caso ele não possa estar presente”.