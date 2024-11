Amigo da realeza faz revelação peculiar sobre a família: 'Não são bons'

Ex-jogador de rúgby, James Haskell é amigo próximo da Família Real Britânica e citou fatos pouco comentados sobre a realeza

A realeza britânica pode ser mais compreensível do que a maioria das pessoas imagina. De acordo com o colega de profissão do ex-jogador de rúgbi inglês Mike Tindall,James Haskell, os membros da família são um pouco disfuncionais.

Em 26 de novembro, o The Times publicou uma entrevista com Haskell para sua coluna "What I've Learnt", (em tradução livre: "O que eu aprendi"), na qual o jogador aposentado de rúgbi se abriu sobre sua vida pessoal, carreira atlética e relacionamentos com a realeza. "Passei um tempo com a realeza. Alguns não são tão bons quanto outros", confessou.

"Eles fazem um trabalho incrível — mas também são uma família moderna que é muito disfuncional. Fui ao casamento do [Príncipe] Harry e Meghan [Markle] . Fui ao casamento de Mike e Zara. Para aqueles que querem se livrar da monarquia — uma vez que eles se foram, eles se foram. Não há como voltar atrás, então lembre-se de que eles desempenham um papel importante. Eu amo o que eles fazem."

"O casamento de Mike e Zara foi cheio de jogadores de rugby", afirmou sobre a cena quando Mike e Zara se casaram em Edimburgo, Escócia, em julho de 2011. "Foi a combinação perfeita de cerimônia e romance, juntamente com o fato de que ambos gostam de se divertir. Eu acordei na manhã seguinte na minha cama ainda de black tie pensando, 'Jesus, o que eu fiz ontem à noite?' Potencialmente, sim."

Zara, 43, e seu irmão Peter Phillips não possuem títulos reais e não desempenham funções reais, mas são presenças frequentes em eventos da família real com suas famílias.

Revelações em podcast

Haskell e Mike lançaram o podcast de rugby com o apresentador e apresentador de TV britânico Alex Payne em 2020. Em setembro de 2023, os três gravaram um episódio muito real de The Good, The Bad & The Rugby quando deram as boas-vindas ao príncipe William, Kate Middleton e à princesa Anne no programa.

O episódio foi cheio de momentos otimistas, desde Mike mencionando que a Princesa Kate era "supercompetitiva " (e já jogou beer pong!) até a Princesa Anne opinando se os filhos de William e Kate, o Príncipe George , de 11 anos, a Princesa Charlotte , de 9 anos, e o Príncipe Louis , de 6 anos, eram competitivos como seus pais.

O episódio especial filmado no Castelo de Windsor foi uma rara aparição conjunta de Anne, William e Kate na mídia, e Mike refletiu mais tarde no livro The Good, The Bad & The Rugby — Unleashed , que a conversa completa deles teria chocado o público com sua franqueza.

"Acho que o podcast os humanizou um pouco, e eu meio que queria que eles nos deixassem lançar a versão sem cortes, porque isso teria impressionado o público", escreveu Mike no livro sobre o bate-papo com o Príncipe e a Princesa de Gales, de acordo com um trecho do Daily Mail .