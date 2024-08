Pais de pet! Bruna Marquezine e João Guilherme apresentam novos membros da família

Com romance assumido, Bruna Marquezine e João Guilherme encantam ao apresentar os dois novos cachorrinhos que adotaram juntos

Na última quarta-feira, 7, Bruna Marquezine e João Guilherme apresentaram os novos membros da família: dois pets adotados após sua recente viagem ao Japão. De acordo com o colunista Matheus Baldi, do Glow News, o casal já apresentou os bichinhos aos familiares e amigos próximos, e agora, apareceram em uma foto ao lado dos cachorrinhos.

Anteriormente, o colunista já havia compartilhado que Bruna e João resolveram adotar os pets juntos. Eles decidiram ter um cachorrinho para cada um e os bichinhos foram adotados após a viagem especial que fizeram juntos, o que seria uma forma de marcar este momento da relação deles. Agora, eles revelaram os nomes dos pets.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Marquezine (@brunamarquezine)

Ao retornarem ao Brasil, Bruna e João apresentaram seus cachorrinhos a um amigo, que compartilhou a novidade em suas redes sociais. O casal tem um cãozinho macho, chamado Haku, e uma fêmea, que leva o nome de Chihiro. Inclusive, os nomes, escolhidos após a viagem especial, são carregados de significado e refletem a cultura japonesa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Matheus Baldi (@matheusbaldi)

Nas redes sociais, Bruna e João receberam elogios pela decisão de aumentar a família. Aliás, a decisão da atriz fez os fãs lembrarem de outra adoção de pet na vida dela. Quando namorava com o empresário Enzo Celulari, Marquezine adotou uma gata junto com ele. Depois que se separaram, os dois continuaram se vendo por causa da felina.

João Guilherme e Bruna Marquezine curtem passeio de iate na Itália:

Depois de curtirem uma temporada no Japão, João Guilherme e Bruna Marquezine estavam aproveitando alguns dias românticos após assumir o relacionamento. Na última terça-feira, 6, o casal curtiu um dia de sol em Sardenha, ilha italiana localizada no Mar Mediterrâneo, e compartilharam registros fofíssimos nas redes sociais.

Em seu perfil oficial no Instagram, o filho do cantor Leonardo surgiu na companhia da atriz em um iate. Apesar do clique não mostrar o rosto de Bruna, os seguidores e fãs do casal logo notaram que se tratava da artista. "Estado de espírito do verão", legendou ele. Pouco depois, a atriz contou que se tratava de uma viagem de família e o romance foi junto.