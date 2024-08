Com romance assumido, João Guilherme e Bruna Marquezine curtem passeio de iate na Itália

João Guilherme agitou as redes sociais ao compartilhar registros de momentos apaixonados com Bruna Marquezine durante viagem à Itália; confira

João Guilherme e Bruna Marquezine estão curtindo dias românticos após assumir o relacionamento. Nesta terça-feira, 6, o casal curtiu um dia de sol em Sardenha, ilha italiana localizada no Mar Mediterrâneo, e compartilharam registros fofíssimos nas redes sociais.

Em seu perfil oficial no Instagram, o filho do cantor Leonardo surgiu na companhia da atriz em um iate. Apesar do clique não mostrar o rosto de Bruna, os seguidores e fãs do casal logo notaram que se tratava da artista. "Estado de espírito do verão", legendou ele.

Em outra foto da sequência, João aparece comendo um canoli de pistache das mãos da amada. "Ele e o love dele não quer guerra com ninguém", comentou um internauta. "Seja feliz Gui. Cuide bem desse coraçãozinho. Que você possa continuar transbordando amor para quem te ama", disse mais um.

Vale lembrar que João Guilherme assumiu o namoro com Bruna Marquezine no aniversário da artista, com uma declaração apaixonada e um vídeo trocando carinhos com a atriz, no último domingo, 4

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por J҉ (@joaoguilherme)

Bruna Marquezine reage ao ver homenagem de João Guilherme

A atriz Bruna Marquezine agitou os seus fãs ao reagir ao post do ator João Guilherme sobre o seu aniversário de 29 anos. A estrela brasileira completou a nova idade no último final de semana e ganhou uma homenagem especial do rapaz. Em meio aos rumores de affair entre eles, o ator assumiu que existe um romance no ar ao mostrar um vídeo dos dois trocando um beijo apaixonado.

Com isso, Marquezine reagiu! Nos stories do Instagram, a morena compartilhou o post de João e ainda colocou dois emojis de coração vermelho, demonstrando que aprovou a homenagem. Que fofos, né?

Em seu post, João Guilherme ainda se declarou para Bruna com um recado especial. "Que sorte a minha de poder te ter por perto, de ter minha vida iluminada pelo seu sorriso. Te desejo o melhor desse mundo. Você merece tudo, todo e muito mais. Eu te celebro todos os dias, feliz novo ciclo, meu bem", disse ele.