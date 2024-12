Pai de pet! Nicolas Prattes apresenta novo membro da família com vídeo emocionante

O ator Nicolas Prattes e a apresentadora Sabrina Sato apresentaram a nova integrante da família: Belinha, a cachorra que adotaram juntos

O ator Nicolas Prattes e a apresentadora Sabrina Satousaram as redes sociais na madrugada desta sexta-feira (20), para compartilhar uma novidade com os seus seguidores. Em publicações no Instagram, os noivos apresentaram a nova integrante da família: Belinha, a cachorra que adotaram juntos.

Em seu perfil, Sabrina compartilhou uma imagem em que a cachorrinha de cor caramelo aparece no colo de Nicolas e com a filha dela, Zoe, de 6 anos, sorrindo ao lado. Já o ator mostrou Belinha no sofá com um laço no pescoço. "Belinha, você ganhou uma nova vida. Seja bem-vinda à nossa família. Você chegou na hora certa", escreveu o intérprete de Rudá em Mania de Você.

Em uma publicação no feed do Instagram, Nicolas Prattes mostrou um pouco da história do animal, que foi adotado após ser resgatado com as patas quebradas. "Belinha foi atropelada, resgatada pelo projeto Maya e chegou até nós pelo projeto Ampara Animal. Nossa família hoje, Cresceu. Já chegou mudando tudo e já é muito amada. Seja bem vinda, Belinha".

Sabrina Sato e Nicolas Prattes mostram cachorro adotado (Reprodução/Instagram)

Qual foi o pedido inusitado de Zoe para a festa de aniversário?

Na última terça-feira, 10, a apresentadora Sabrina Sato celebrou os 6 anos de idade de sua filha Zoe, fruto do antigo relacionamento com o ator Duda Nagle, com uma festa luxuosa em um buffet de São Paulo. E nos stories do Instagram, a artista contou que a pequena lhe fez um pedido inusitado.

Ela revelou que Zoe quis ter um mágico para comemorar a data com muitas brincadeiras e alegria. "Zoe me pediu um mágico de presente de aniversário", disse Sabrina, que mostrou a pequena se divertindo no 'truque' da levitação.

Durante o truque, o mágico da festa fez a filha da apresentadora se levantar de uma mesa de apoio com o corpo ereto e, em seguida, retornar à posição inicial. "Pensando que está ficando leve, leve. Isso, Zoe, você já está subindo. Agora, você tem que pensar que vai descer. Descendo, descendo, descendo...", falava o mágico, enquanto Zoe voltava a sua posição inicial.

Veja o vídeo da adoção de Belinha: