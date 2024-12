Paula Amorim celebra sucesso em transplante do pai, diagnosticado com câncer raro no sangue

Boas notícias! Paula Amorim comemorou mais um avanço no tratamento do pai contra um raro câncer no sangue: "Vencemos mais uma etapa"

Na última quinta-feira, 19, Paula Amorim emocionou os seguidores ao revelar que seu pai, Luiz Cambica, passou por um transplante de medula óssea. A ex-BBB compartilhou registros do momento em seus stories no Instagram, mostrando que a família acompanhou o procedimento por chamada de vídeo, transmitindo apoio e carinho à distância.

Luiz Cambica enfrenta uma batalha contra a mielofibrose, um raro câncer no sangue diagnosticado em fevereiro de 2023. O transplante representa uma etapa importante no tratamento do pai de Paula, que tem recebido grande apoio da família e dos fãs.

"Graças a Deus correu tudo bem com o transplante! Meu pai está bem e não teve efeitos colaterais fortes. As orações estão ajudando muito, vencemos mais uma etapa. Agora a gente entra em uma fase muito importante que é a 'pega da medula'. Ele recebeu uma medula nova e o corpo tem que aceitar, então ele fica internado ele fica internado recebendo toda a assistência do hospital, já que seu seu organismo está fragilizado. A pega não tem um prazo padrão e vai depender da recuperação de cada paciente", explicou Paula nos Stories do Instagram, informando que o procedimento durou cerca de duas horas.

Paula Amorim faz desabafo após revelar aborto espontâneo

Após passar alguns dias afastada da internet, a influenciadora e ex-BBB Paula Amorim retornou às redes sociais em abril deste ano e aproveitou para conversar um pouco com os seguidores a respeito de um assunto bastante delicado. Recentemente, ela, que estava grávida de seu segundo filho, contou que sofreu um aborto espontâneo.

Em seus stories no Instagram, Paula falou sobre o triste ocorrido e como está sua saúde física desde então. A ex-participante do BBB 18 explicou que decidiu tirar um tempo para conseguir processar melhor tudo o que aconteceu em sua vida nas últimas semanas.

"Eu sumi esses dois dias, mas me dei um tempo que não tinha me dado. Estão acontecendo várias coisas que não são tão legais, tudo de uma vez, então precisei assimilar tudo", iniciou a famosa. A esposa de Breno Simões, também ex-BBB, explicou que precisará tomar alguns medicamentos para recuperar a imunidade.

"Aí minha imunidade baixou, minha garganta não tá boa, tô tossindo bastante. Esta semana vimos que minha ferritina e meu ferro estão muito baixos, vou ter que tomar intravenoso. Também tô tomando vitaminas pra dar uma regulada no organismo. Então me dei esse tempinho pra me organizar, botar a cabeça no lugar", declarou ela.

