Fátima Bernardes mostra detalhes de sua árvore de Natal personalizada

A apresentadora Fátima Bernardes dividiu um vídeo da decoração natalina especial realizada em sua casa com itens personalizados

A apresentadora e jornalista Fátima Bernardes está prontíssima para o Natal! Na manhã desta sexta-feira, 20, faltando poucos dias para a data comemorativa, ela dividiu com os seguidores detalhes da decoração especial realizada em sua casa.

Por meio de seu Instagram oficial, Fátima compartilhou um vídeo mostrando os itens decorativos, incluindo adereços personalizados na árvore localizada na sala. Além do tradicional pisca-pisca, estrela no topo do pinheiro e Papai Noel, a comunicadora exibiu algumas bolas em vermelho com os nomes de cada membro da família.

No registro, é possível notar bolas com o nome da apresentadora, de Túlio Gadelha, seu namorado, e dos filhos trigêmeos, frutos da antiga relação com William Bonner: Beatriz, Laura e Vinicius Bonemer.

"Se me perguntarem se eu gosto de Natal, eu vou responder com esse vídeo aqui! Vocês também gostam de decorar a casa no fim do ano? Nós amamos!", declarou Fátima Bernardes na legenda da publicação. Nos comentários, diversos internautas elogiaram o bom gosto da comunicadora na decoração.

"Cheia de personalidade. Tudo lindo", escreveu uma seguidora. "Lindo demais! Você é caprichosa e elegante em tudo o que faz", disse outra. "Tá linda sua casa, e você belíssima!", falou uma terceira.

Confira a árvore de Natal de Fátima Bernardes:

Fátima Bernardes abre álbum de fotos no aniversário dos filhos

Recentemente, as famílias de Fátima Bernardes e William Bonner estiveram em festa! Isso porque os filhos trigêmeos deles, Vinicius, Laura e Beatriz, completaram 27 anos de vida em outubro deste ano. Para celebrar a data, a mamãe coruja usou seu perfil no Instagram para fazer uma homenagem especial.

No feed da rede social, ela abriu um álbum de fotos com registros dos herdeiros. "Como passou rápido. Como é gostoso ver tudo que vivemos nos últimos 27 anos. Só que ao separar algumas fotos pra postar, tudo está tão vivo na memória que parece que foi ontem. Que vocês sigam buscando a felicidade, sigam construindo a história de vocês", iniciou a jornalista.

E complementou: "E sempre que possível estejamos juntos pra celebrar a vida, como na última foto desse carrossel. Amo vocês imensamente. A música do Palavra Cantada é um momento nostalgia, de ótimas memórias"; confira os registros!

