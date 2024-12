Yasmin Brunet mostra foco em treino: 'Perninha queimou'

A ex-sister compartilhou seu treino nas redes sociais nesta sexta-feira, 20; Yasmin Brunet compartilhou a evolução de seu tratamento para o lipedema

Na manhã desta sexta-feira, 20, Yasmin Brunet compartilhou com seus seguidores do Instagram um pouco de seu treino do dia. Nele, a ex-BBB e modelo fez exercícios usando o peso do próprio corpo e elásticos.

Para a atividade, a musa usou conjuntinho azul e fez os exercícios em uma área externa. Ela brincou nas legendas dos vídeos: "Hoje teve. Perninha queimou", escreveu com um emoji de fogo ao lado.

Foto: Reprodução / Instagram

Recentemente Brunet impressionou os seguidores ao compartilhar o resultado de seu tratamento para o lipedema. Por meio de seu perfil oficial no Instagram, a modelo e influenciadora digital celebrou a perda de peso desde o início do processo.

"Estou aqui com o meu doutor, que eu não tenho palavras para descrever, ele é um anjo, indico para todo mundo, foi quem me salvou do lipedema", iniciou Yasmin nos Stories, em que aparece acompanhada do cirurgião vascular, o Dr. Alexandre Amato.

"Olha esse antes e depois, 15kg: 14kg de gordura e 1kg de massa magra, surreal!", celebrou a artista, que contou que cortar o glúten foi essencial para a evolução do tratamento.

Yasmin Brunet rebate comentário sobre seu corpo

A modelo Yasmin Brunet usou as redes sociais para fazer um breve desabafo após se deparar com uma onda de comentários a respeito de sua aparência. Após compartilhar fotos de biquíni, ela decidiu dar um basta nos ataques e falar sobre seu processo de emagrecimento. Em seu relato, contou que perdeu peso de forma saudável e lamentou o hate.

"Anorexia gritando e ninguém fala nada", disse o internauta. "Não entendo quem sente a necessidade de entrar no instagram de alguém e afirmar que a pessoa tem um distúrbio alimentar tão sério como a anorexia. não te devo explicações sobre meu corpo mas mesmo assim vou deixar claro que emagreci de uma forma muito saudável e ao longo de meses com acompanhamento médico. tive que emagrecer por causa do meu lipedema que estava super inflamado", iniciou ela na resposta.