Grazi Massafera passa perrengue com seus cachorros: 'Aconteceu de tudo'

A atriz Grazi Massafera usou suas redes sociais para compartilhar uma situação inusitada que viveu com seus animais de estimação

A atriz Grazi Massafera usou suas redes sociais nesta terça-feira, 8, para compartilhar uma situação inusitada que viveu com seus animais de estimação durante um passeio de carro. Ela contou que decidiu levar os pets quando foi deixar a filha, Sofia, na escola, mas eles começaram a passar mal.

Nos stories do Instagram, ela mostrouo banco sujo. "Olhem as ideias de jerico. Fui levar a Sofia na escola - até a magrelinha está aqui. Já aconteceu de tudo nesse carro. Já mijaram (sic), vomitaram... Ainda dá tempo de ca**r, galera! Se empenhem aí que a tragédia pode ser ainda maior", disse ela, que mostrou o banco de trás do carro com os cachorros.

Grazi Massafera impressiona ao exibir o corpo musculoso na academia

Recentemente, Grazi Massafera surpreendeu seus seguidores ao exibir os músculos definidos após um treino na academia. Nos stories do Instagram, ela mostrou o resultado de sua malhação intensa, e revelou que está com foco total no fortalecimento das pernas, que apareceram super torneadas no registro.

“Li um artigo sobre fortalecer as pernas principalmente depois dos 40. Perna forte, mente forte. Tô levando bem a sério! Risos”, Massafera comentou sobre o fortalecimento dos músculos e a importância de manter uma rotina de treinos após completar 40 anos. Vale lembrar que a artista revelou que precisou pegar leve na academia nos últimos meses. Veja a foto compartilhada!

Em outro momento, a artista deixou os seguidores das redes sociais chocados ao compartilhar algumas fotos praticando yoga. "Voltamos!!! A rotina de trabalho estava muito intensa, com 16 horas por dia e mais estudos em casa. Tivemos que dar uma pausa nas práticas, pois realmente não havia tempo. Eram para ser 4 meses que se tornaram 8. Coisas da vida! O importante é que estamos de volta! A rotina que me faz muito bem". Leia mais.