O apresentador André Marques fez um novo desabafo em meio ao luto pela perda de sua cachorra apelidada de Gorda, que o acompanhava há quase 14 anos e morreu no fim de julho. Em uma publicação no Instagram neste domingo, 15, ele compartilhou com seus seguidores que se sente pensativo e reservado.

"Não estou a melhor companhia do mundo, admito! Estou com a energia pra baixo… choro algumas vezes durante o dia, pensando na minha dog que não está mais aqui… no meu canto… e assim vou seguindo", iniciou ele em seu desabafo.

Em meio à tristeza, ele destacou que continua cercado de amigos, o que o ajudam a superar essa fase difícil. "Ontem rolou rango com amigos. Curti feliz, mas logo fui para um cantinho ficar nele. Cada um reage de uma maneira, né? Que doideira", analisou.

Por fim, agradeceu: "Que bom que tenho amigos incríveis que estão me apoiando, respeitando e entendendo. Quem AMA de verdade apoia, está ali com você e não te abandona. Sou grato! Obrigado. E agradeço também a milhares de mensagens lindas que recebo aqui no inbox, cheias de carinho e amparo. Vamos em frente!"

André Marques comove ao falar sobre morte da cachorra

No dia 29 de julho, André Marques fez um post no Instagram para dividir uma triste notícia com seus seguidores."Meu dia mais temido chegou. Não sei como passei por ele… tô passando e entendendo ainda. Meu amor maior descansou. Quase 14 anos... Esses dias conversei com ela, durante uns exames e disse: 'não morre dormindo do meu lado não que eu te mato heinnnn, gordaa'. rsrs. Quero esse susto não!!! Eu disse: 'Fica meio estranha, dá uns sinais, me avisa, vamos no médico e tal… que aí eu me preparo e bla bla bla...", contou.

Depois, André contou que cachorra atendeu ao seu pedido. "Falei isso terça para ela e já falei algumas vezes nesses 13 anos… E na sua prova de amor final ela fez o que eu pedi. Ficou meio mal ontem... fomos ao médico… e hoje nos despedimos nesse plano aqui. Ela descansou", desabafou.