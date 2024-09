A atriz Marina Ruy Barbosa compartilhou fotos do novo gatinho que adotou e pediu ajuda dos seguidores para dar um nome para ele

Marina Ruy Barbosa usou as redes sociais nesta segunda-feira, 23, para dividir uma novidade com seus seguidores. Após adotar um gatinho branco, que ganhou o nome de Cura, ela revelou que adotou mais um filhotinho.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz postou três fotos de seu novo gatinho. No primeiro clique, o filhote aparece coladinho em seu rosto. No segundo, ele está ao lado do irmão, Cura, e na terceira imagem, o gato ruivinho está sozinho.

Ao dividir os registros, Marina falou sobre a adoção e pediu ajuda para dar um nome ao ele. "Mais um integrante para a família! O Cura ganhou um irmãozinho! Adotamos mais um gatinho! Me ajudem com o nome desse ruivinho?", disse a famosa na legenda da publicação.

Os fãs opinaram sobre o nome do novo filhote: "Coloca o nome dele de Marino", disse uma seguidora. "Ferrugem", escreveu outra. "Quíron pra combinar com o Cura", falou uma fã. "Eu acho que Ruy tem tudo a ver com ele, ele é ruivo e faz parte da Família 'Ruy'", comentou mais uma.

A adoção de Cura, vale lembrar, aconteceu em agosto. "Miau! O novo integrante da família chegou. Para mim, os animais possuem uma energia e uma magia únicas, cheias de pureza e sensibilidade, especialmente quando você adota! Este gatinho veio para iluminar ainda mais a minha vida e o meu lar, trazendo paz, tranquilidade e renovação. Eles têm o dom de transformar nossos dias e nos lembrar que a felicidade está nas pequenas coisas. Apresento a vocês a Cura. Obrigada, minha amiga Manu, por me ajudar a encontrar esse serzinho apaixonante", escreveu Marina.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

Marina Ruy Barbosa surpreende ao revelar coisas inusitadas que já fez

Recentemente, a atriz Marina Ruy Barbosa usou seu perfil nas redes sociais para compartilhar uma lista de coisas inusitadas que já fez na vida e algumas experiências que nunca teve. A publicação faz parte de uma trend na qual, entre inúmeras situações, a pessoa sinaliza se nunca fez ou se já teve essa experiência em sua vida. Confira a lista da famosa!