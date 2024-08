Marina Ruy Barbosa surpreende ao revelar coisas inusitadas que já fez

A atriz Marina Ruy Barbosa compartilhou uma lista de coisas inusitadas que já fez na vida e algumas experiências que nunca teve

Na madrugada desta segunda-feira, 19, a atriz Marina Ruy Barbosa usou seu perfil nas redes sociais para compartilhar uma lista de coisas inusitadas que já fez na vida e algumas experiências que nunca teve. A publicação faz parte de uma trend na qual, entre inúmeras situações, a pessoa sinaliza se nunca fez ou se já teve essa experiência em sua vida.

E a atriz marcou o que já fez: dormiu na praia, viu o mar, andou de trem, desmaiou, andou a cavalo, caiu de bicicleta, trocou o dia pela noite, apareceu na TV, brigou na escola, quebrou um osso, usou aparelho, viu neve, foi assaltada, teve gato, teve cachorro, dirigiu um carro, foi casada.

E o que ela nunca fez: foi presa, colocou piercing, fez cirurgia plástica, ficou 24 horas sem comer, repetiu de ano, cortou o próprio cabelo, foi traída, foi atropelada, deu PT, fez tatuagem, descolorou o cabelo, foi multada, pilotou uma moto e quebrou um dente.

Post de Marina Ruy Barbosa no Instagram

Marina Ruy Barbosa impressiona com look para jantar da filha de Gloria Pires

A atriz Marina Ruy Barbosamarcou presença nesta sexta-feira, 16, no jantar intimista de Anttónia, filha de Gloria Pires e Orlando Morais. Dona de um estilo fino e elegante, a ruiva não passou despercebida ao chegar ao restaurante em São Paulo com um look brilhante.

Empresária do ramo da moda, a famosa apostou emum sobretudo repleto de brilhos. A peça de cor clara além do toque de cristais ainda tinha botões em preto. A musa arrematou a produção com brincos grandes e bolsinha combinando com o estilo da roupa. Além disso, elegeu um maquiagem com batom vermelho. Clique aqui e veja as fotos!

Recentemente, a ruiva estava viajando. Na Turquia, Marina Ruy Barbosa impressionou com seus trajes de banho.