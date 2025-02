Jacqueline Sato tem entre suas batalhas diárias a causa animal: 'Ninguém salva o mundo sozinho'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Jacqueline Sato dá detalhes sobre a instituição que coordena, e que já ajudou mais de 2.700 gatos a encontrarem um novo lar

De volta às novelas em Volta por Cima, trama das sete da TV Globo, Jacqueline Sato (36) garante que está em uma ótima fase da vida e celebra as conquistas na carreira profissional. E por trás das câmeras, a atriz dedica todo o seu tempo livre a ONG House of Cats, uma associação de proteção animal que já ajudou mais de 2.700 gatinhos a encontrarem um lar responsável. Além de coordenar essa instituição, a artista é embaixadora do Greenpeace e participa de ações específicas de outras organizações de proteção ambiental e animal.

Segundo Jacqueline, a ONG surgiu como um ato de amor, espontâneo e despretensioso. “O amor aos animais nasceu comigo. Desde pequena, sempre tive contato com animais e, para mim, não conseguiria imaginar minha vida sem amá-los. Agradeço aos meus pais, do fundo do coração, por me permitirem ter esse contato desde cedo”, conta a paulista, que também é modelo, apresentadora e dubladora.

A atriz relembra a primeira vez que resgatou um gato de rua. Ela tinha apenas 9 anos. “Meus pais ficaram surpresos quando cheguei da escola com um gatinho recém-nascido que eu havia encontrado perto da saída do colégio. Falaram para eu devolver, pois ele ainda devia estar mamando. Quando fui devolvê-lo, descobri que a mãe havia abandonado os filhotes. Resultado: levei todos os outros sete filhotes para casa. Eles, que não queriam um gato, acabaram abrindo o coração e me ajudaram a cuidar de todos e a encontrar adotantes responsáveis”, diz.

Jacqueline só viu o seu amor pelos animais crescer mais e mais. Depois do ato corajoso ainda tão pequena, sempre que algum bichinho cruzava o seu caminho, ela acabava o levando para casa e encontrando novos donos. “Na maioria das vezes, eram gatinhos, por ser o que mais se encontra abandonado na nossa região. Eu e minha mãe começamos a postar nas nossas redes sociais, e assim fomos encontrando novos lares para eles. Um dia, meu irmão sugeriu que criássemos uma página no Facebook e um perfil no Instagram dedicados exclusivamente a esse trabalho”, revela.

“Assim nasceu a House of Cats. Hoje, já ajudamos 2.745 gatinhos a encontrarem um lar responsável. Aos poucos, conseguimos fazer a diferença dentro do que está ao nosso alcance. Ninguém salva o mundo sozinho, mas podemos, com pequenos gestos, melhorar a realidade ao nosso redor. E falo isso não só no trabalho com os animais, mas também no dia a dia, com ações simples que podem nos levar a um mundo mais sustentável, por exemplo. São hábitos pequenos que se tornam sementes de mudança, indo do micro para o macro”, ensina.

A paulista ainda reforça: “Para mim, agir é a única forma de lidar com essa questão. Existem várias formas de agir: seja se voluntariando, oferecendo lar temporário, resgatando um animal abandonado ou fazendo doações – financeiras, de alimentos, vacinas, areia etc. – , indicando e compartilhando as páginas de adoção e as informações sobre a House of Cats e outras associações e organizações de proteção animal. E, claro, cedendo espaço para a causa animal na mídia, como vocês estão fazendo. Muito obrigada!”.

"Para mim, agir é a única forma de lidar com essa questão", diz Jacqueline Sato - Foto: Reprodução/Instagram

TIME DE VOLUNTÁRIOS

Jacqueline informa que no início desse sonho, como voluntários eram apenas ela e a família. “Mas, hoje, contamos com algumas voluntárias que moram na região, como a Selma, Rafa, Ângela, além de outras protetoras que atuam em bairros próximos, onde o abandono de animais é ainda mais frequente, como a Maria, Lizandra e Fran. Temos também veterinárias parceiras, como as doutoras Priscila Tenuta Guedes, da clínica Best Friends de Alphaville, Patricia Berbari, especialista em comportamento animal, e Adriana Akamine, que além de seu trabalho convencional, tem uma abordagem incrível sobre nutrição e desenvolveu um e-book de receitas, sendo que metade do lucro das vendas é revertido para a ONG”, explica.

“Fora elas, muitas voluntárias temporárias vêm e vão, sempre com muito amor envolvido. É surpreendente como fomos unindo cada vez mais pessoas ao nosso trabalho. Ficamos muito felizes, pois é comum que adotantes voltem para adotar mais um, ou recomendem para amigos. Isso é um sinal de que realmente gostaram do nosso trabalho. Espero que possamos crescer e ajudar ainda mais animais, mantendo sempre a qualidade de vida dos gatinhos e a responsabilidade na escolha dos adotantes”, emenda.

A intérprete de Yuki na trama de Claudia Souto garante que todos os envolvidos no projeto são muito criteriosos na avaliação, pois buscam garantir que cada adoção seja responsável, ou seja, uma decisão bem pensada, para que o animal viva com seu tutor até o fim da vida. “Sendo tão bem cuidado quanto são os nossos. O primeiro passo para quem deseja adotar é preencher um formulário com mais de 20 perguntas, como uma primeira entrevista, para conhecer o perfil do adotante. Depois, aqueles que passarem por essa fase terão um bate-papo particular, e somente então poderão escolher o seu novo animal de estimação”, destaca a atriz.

De acordo com Jacqueline, a associação trabalha com poucos animais por vez e com uma rede de lares temporários, justamente para proporcionar a melhor qualidade de vida possível para eles. Esse número oscila bastante, ainda segundo a atriz, mas procuram manter uma média de 20 animais por vez. Quando um é adotado, abrem espaço para outro.

FILHOS DE QUATRO PATAS

Jacqueline Sato também tem os seus filhinhos de quatro patas, que são as paixões de sua vida. “Tenho alguns que são somente meus e outros que continuo considerando meus também, mas que foram adotados em família e vivem na casa dos meus pais. Só meus, tenho três gatos: Paul e Linda, de 8 anos; e Moti, de 11. Os da família toda são três cachorros: Paul, de 9 anos; Liza, 1; e Scott, 8. E tem os gatos, que são quatro. Meow, de 12; Chaplin, 6; Yuki, 5; e Paola, 5 amos também”, enumera.

“Com cada um deles, tenho uma relação única e muito especial. Sempre digo que os animais são mais sinceros que a maioria das pessoas e que existe uma conexão muito profunda com eles. É um amor que só quem tem sabe. Os três gatos que são somente meus mandam na casa — dormem comigo quase sempre e são uma alegria. Me ajudam a me acalmar quando estou pilhada demais, porque, ao olhar para eles, é como se me lembrassem que a vida é muito mais do que as coisas que ‘acho que tenho que fazer’. Aquele tempo e olhar que só os felinos têm, o ritmo da respiração, o jeito como vivem e trocam carinho sempre me ensinam muito e me fazem amá-los ainda mais. Cada um tem uma personalidade muito forte”, reflete.

