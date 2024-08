O apresentador Marcos Mion se emocionou ao lamentar a perda de um dos cachorrinhos de sua família durante o Caldeirão deste sábado, 24

O apresentador Marcos Mion se emocionou no Caldeirão deste sábado, 24. O motivo? Sua cadela da raça Golden Retriever, com o nome de Panqueca, morreu. No palco da atração, ele decidiu homenagear o animal de estimação de sua família e falou sobre a fidelidade e o amor genuíno que só os cães são capazes de sentir.

“Mesmo sem a gente conseguir devolver esse amor, da mesma forma, na mesma intensidade, o amor que eles sentem pela gente continua crescendo a cada dia. Eu estou falando de um amor que é tipo, se a gente vai ao banheiro, a urgência de amar e ficar junto é tão grande, que ele fica do outro lado da porta esperando. Se você falar: ‘Vamos!’, ele vai correndo e pulando de felicidade, sem precisar saber para onde está indo”, desabafou Mion.

“Você, que tem um cachorro, já identificou de quem eu estou falando, né? Sem exagero nenhum, mas o cachorro é o ser mais maravilhoso do planeta. São brilhantes, puros e encantadores. Não existe nada nesse mundo melhor do que um cachorro. Eu estou emocionado porque há um mês atrás, a minha mais velha, minha filhota, nos deixou. Eu não ia escrever essa mensagem agora, porque eu sabia que não ia segurar a onda”, continuou.

“Estou protelando ela todo esse tempo, mas ela merece. Vocês estão vendo a imagem dela aí, da Panqueca, minha filha mais velha que ficou com a gente por dez anos. Enchendo a gente de amor e sendo a melhor cachorra do mundo! Eu falei que não devia ter escrito essa mensagem ainda, porque eu não ia segurar a onda. Desculpa gente, desculpa! Você pode até ter no seu círculo de relacionamento, pessoas que não gostam de cachorro, mas duvide muito da pessoa que seu cachorro não gosta, tá? Então fica a dica!”, encerrou Mion.