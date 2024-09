Mãe de Isis Valverde comove ao lamentar perda na família: “Tinha de ser agora?”

Enquanto luta contra um câncer, Rosalba Nable, mãe de Isis Valverde, se emocionou ao lamentar a perda de um dos cachorrinhos de sua família

Na última quarta-feira, 04, a mãe de Isis Valverde, Rosalba Nable, usou as redes sociais para lamentar a partida de um membro da família. Enquanto luta contra um câncer de mama, a pedagoga também sofreu a perda de seu cachorrinho, Bubu, e abriu seu coração em um desabafo sobre o momento difícil em seu perfil no Instagram.

Além de compartilhar uma foto antiga do pet, Rosalba publicou um texto em homenagem ao cachorrinho. Ela contou como o adotou e também lamentou a falta dele: “Bubu, você veio em um contexto todo errado, mas eu conheci o amor por um animal através de você. Eu fui sua desde o primeiro momento que te vi. E te conquistei, eu sei”, iniciou.

“Espero que tenha te feito feliz como você me fez. Espero ter te dado segurança como você me deu. Espero que nada tenha te faltado porque te dei o melhor do meu amor e gratidão. Vou me lembrar da sua alegria espalhada pela casa ou de você deitadinho, quietinho do meu lado pra vigiar meu sono”, Rosalba se declarou para o bichinho.

Na sequência, a mãe da artista agradeceu o apoio do pet e lamentou a partida em meio ao tratamento: “Obrigada, meu amor, por também ter ficado ao meu lado nos piores momentos de minha vida e tê-los feito menos pesados e dolorosos. Mas tinha de ser agora???? Como assim??? Não vai ser fácil sem você. Meu coração está em pedaços”, completou.

“Eu te amo muito, para sempre. A gente se vê”, Rosalba finalizou o desabafo e recebeu mensagens de apoio nos comentários. Em seu perfil, Isis também lamentou a partida do bichinho da família ao publicar uma sequência de cliques ao lado dele: “Ele se foi e com ele meu sorriso! Saudades já de você meu pequeno menino”, escreveu.

Isis Valverde lamenta perda na família - Reprodução / Instagram

Mãe de Isis Valverde exibe foto após perder os cabelos:

Mãe da atriz Isis Valverde, Rosalba Nable fez um desabafo sobre o seu tratamento com quimioterapia contra o câncer de mama. Ela foi diagnosticada há alguns meses e segue sob cuidados médicos em busca da cura. Com isso, ela perdeu os cabelos e decidiu mostrar uma selfie do seu novo visual nas redes sociais e refletiu sobre o momento delicado em sua vida pessoal.

"Estou ouvindo muito sobre isso. Em como receber um diagnóstico duro de câncer deve ser olhado com otimismo, como aprendizado, como uma chance de ser melhor. Que se deve ter coragem e força. Que o psicológico é fundamental para a cura e para suportar todo o processo. Tudo isso funciona muito bem na teoria, porque na prática é bem diferente”, disse.