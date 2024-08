Em tratamento contra o câncer, mãe de Isis Valverde exibe foto após perder os cabelos e desabafa sobre o tumor: ‘A dor existe'

Mãe da atriz Isis Valverde, Rosalba Nable fez um desabafo sobre o seu tratamento com quimioterapia contra o câncer de mama. Ela foi diagnosticada há alguns meses e segue os cuidados médicos em busca da cura. Com isso, ela perdeu os cabelos e decidiu mostrar uma selfie do seu novo visual nas redes sociais.

Na legenda do post, ela falou sobre como está se sentindo em meio à luta contra o tumor e desabafou ao contar que nem sempre consegue se manter positiva sobre o que vive.

"Estou ouvindo muito sobre isso. Em como receber um diagnóstico duro de câncer deve ser olhado com otimismo, como aprendizado, como uma chance de ser melhor. Que se deve ter coragem e força. Que o psicológico é fundamental para a cura e para suportar todo o processo. Tudo isso funciona muito bem na teoria, pq na prática é bem diferente. Aqui, pelo menos por enquanto, não terei frases motivacionais, nem aquele depoimento lindo de superação. Não mesmo. E não existem julgamentos aqui, prezo por isso. Cada um é um. Cada um tem o direito de sentir a sua dor do jeito que bem entender. No meu caso, não está dando pra dizer que esse processo e todas as dores que o envolvem são suportáveis. Admiro, de verdade, quem permanece sorrindo, agradecendo e emanando boas energias. Não sou essa pessoa", disse ela.

E completou: "E como sou extremamente visceral, se eu desejasse não sentir essas emoções, eu estaria negando uma das verdades mais incontornáveis da minha vida: a dor existe e faz parte dela. Eu sempre odiei hospitais - ali me foram arrancadas das mãos as pessoas que mais amei. E agora estou tendo que aprender a viver isso. Tenho uma agenda médica desde 10/05/24. Desculpa, não dá pra ficar sendo sorrisos. E não existe vitimismo aqui, repito. Apenas sigo, como uma marionete, de cortinas fechadas, porque a plateia não quer ver essa parte. E nem precisa. Só digo que não foi minha culpa. Não é sua culpa. Não é culpa de ninguém. Meus exames provaram que meu câncer não foi genético. Portanto, não herdei isso de minha mãe. Nem de meu avô. Simplesmente era pra ser assim. O primeiro passo que dei foi eliminar essa culpa. Foi cirúrgico".

"Sigo caminhando. É a resposta que mais utilizo para várias perguntas carinhosas e cheias de amor que recebo diariamente. Gratidão por isso. O amor é mesmo um dos deuses mais lindos. Sempre fui de viver cada dia como uma vida, isso se reforçou agora. Existem dias bons e dias ruins, mas nada é para sempre. Nunca é. Isso me conforta. Acolhi a minha dor mas não vou morar nela. Assim espero. Eu só sei que não tive e não estou tendo outra escolha a não ser seguir em frente. E se for também o seu caso, lembre- se: “Se você está atravessando o inferno, não pare.” Continue andando", finalizou.

Mãe de Isis Valverde faz forte desabafo

Mãe da atriz Isis Valverde, a pedagoga Rosalba Nable usou as redes sociais nesta segunda-feira, 22, para dividir um longo desabafo com o público que a acompanha. Ela, que está em tratamento contra um câncer de mama, contou como tem se sentido desde que recebeu o diagnóstico da doença.

"Todas nós somos muitas mulheres. Umas muito jovens e apaixonadas pela vida. Outras vaidosas, imponentes e independentes. Algumas inquietas e barulhentas. Raras pensativas, sonolentas ou quase lentas. Mas nunca tão tristes", iniciou a mãe da artista em uma publicação no Instagram.

Em seguida, ela falou sobre continuar se mantendo forte mesmo em meio à tanta dor. Além do apoio familiar, a pedagoga também tem recebido carinho e acolhimento de internautas desde que revelou publicamente o diagnóstico; confira mais detalhes!