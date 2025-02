Graciele Lacerda relata acidente na fazenda: 'Chorei muito'

A esposa de Zezé Di Camargo, a influenciadora digital Graciele Lacerda, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 26, para compartilhar um desabafo

A esposa de Zezé Di Camargo, a influenciadora digital Graciele Lacerda, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 26, para compartilhar um desabafo. Em um vídeo publicado em seu perfil, ela contou que seu cachorro de estimação, o Nescau, se envolveu em um acidente ao se aproximar de um helicóptero que pousava na fazenda.

"Eu chorei muito umas horas atrás. Eu tinha acabado de amamentar a Clara e estava olhando as fotos [do mêsversário], e chegou um helicóptero com um pessoal que está gravando. O Nescau sempre fica doido quando vê um helicóptero, e ele ficou pulando, então tiraram ele. A sorte é que o helicóptero já tinha descido e a hélice estava começando a parar", iniciou ela.

A influenciadora contou ainda que ficou assustada ao ver o animal caído. "O Nescau foi e voltou sem ninguém ver e, quando foi pular, um pedaço da hélice pegou no rostinho dele. E foi um barulhão. Ele caiu no chão com tudo, e acharam até que ele tinha morrido. Pegaram ele, e quando eu fiquei sabendo, saí correndo. Tinha muito sangue na cara dele, e isso me assustou muito. Comecei a tremer, abri a boca e comecei a chorar", recordou.

Em seguida, ela contou que o animal foi levado para um hospital veterinário. "Tinha um helicóptero aqui, e ele já levou o Nescau para Itaberaí. Teve alguns cortes no nariz e na bochecha, vai levar um ponto e fazer exames, mas ele estava bem e querendo sair correndo. É cada coisa que acontece, gente. Espero que agora ele tenha trauma de helicóptero", encerrou.

Mesversário de Clara

Mais cedo, a influenciadora mostrou l as lembrancinhas do segundo mesversário de Clara Lacerda Camargo. Para a festinha na fazenda, a família apostou no tema de Mulan e não economizou na quantidade de mimos para os convidados. Veja como foi!

