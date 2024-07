Graciele Lacerda adota novo membro de sua família: 'Alegria'

Grávida de seu primeiro bebê com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda adota novo membro de sua família com o cantor; casal fez mais uma boa ação

A fazenda de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda tem um novo integrante. A noiva do sertanejo mostrou nos últimos dias que o cantor pegou um cachorro abandonado na estrada a caminho de um show e que resolveram adotá-lo, assim como já fizeram com outros animais que estão na propriedade deles.

Na rede social, a influenciadora, que está grávida de seu primeiro filho com o artista, apareceu radiante ao lado de seu novo pet. Já cuidado, após levá-lo ao veterinário para tratar as questões que ele tinha, o pequeno apareceu todo ajeitado e com o nome de Paçoca. A musa fitness então contou que ele tem cerca de quatro meses e que foi encontrado muito magro.

"Paçoca indo para fazenda! Olha a alegria dele quando chegou", escreveu Graciele ao aparecer exibindo sua barriguinha de três meses marcada no look e o novo integrante da fazenda. Nos comentários, ela e o amado receberam muitos elogios por mais uma vez resgatarem um bichinho para cuidar e dar uma vida melhor. "Linda atitude", aprovaram.

Grávida após fazer tratamento e fertlização, a eleita do cantor impressionou ao mostrar o tamanho que sua barriga já está e a mudança de seu manequim. Nos últimos dias, a amada de Zezé Di Camargo compartilhou o vídeo da reação da mãe dela ao saber que ela está grávida. Graciele Lacerda então explicou o motivo da mãe ter tido dificuldade em acreditar na notícia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Gêmeos? Graciele Lacerda mostra pela primeira vez o ultrassom

Após fazer tratamento e fertilização para engravidar de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda falou sobre a possibilidade de estar esperando mais de um bebê. Neste sábado, 13, ela respondeu dúvidas dos seguidores sobre o novo momento que está passando e revelou se terá gêmeos ou até trigêmeos.

Depois de contar que fez várias tentativas durante os últimos anos, a influenciadora explicou que tinha três embriões e que resolveu colocar apenas um, sobrando dois para posteriormente, caso queira. Então, a noiva do sertanejo falou que há apenas um bebê mesmo e mostrou as imagens dele em sua barriga no ultrassom. Veja a foto do ultrassom aqui.