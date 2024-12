Roberta Close faz 60 anos; por onde anda a musa dos anos 80?

Neste sábado, 7, a modelo Roberta Close faz 60 anos; ícone dos anos 80 mora fora do Brasil há mais de 30 anos

Neste sábado, 7, Roberta Close faz 60 anos. Modelo e atriz de sucesso nos anos 80, a musa atuou em filmes como No Rio Vale Tudo, em 1987, e O Escorpião Escarlate, em 1990. Na televisão, esteve na trama Mandacaru, em 1997, da Manchete, além de ter participado de inúmeros programas.

Por onde anda, Roberta Close?

Afastada dos holofotes há algum tempo, Roberta Close vive em Zurique, na Suiça, ao lado do marido Roland Granacher. Em recente passagem pelo Brasil, ela participou do podcast Papagaio Falante, de Sérgio Malandro e Renato Rabelo, e falou abertamente sobre os motivos que a fizeram ir embora do país há mais de 30 anos.

"Estudei muito pouco. Tive problemas para estudar. Quando eu comecei a ir à escola assim [mulher], eu disse: 'não dá'. Então, aprendi a viver um pouco sempre separada das pessoas. Não tenho medo de viver só. Vou viver só com o meu marido. A gente tem que abrir mão de algumas coisas. E eu escolhi viver fora do Brasil. Foi uma imigração política, porque eu não tinha no meu país as coisas que eu tinha lá fora, como o casamento, os documentos...", contou.

E continuou "sempre soube que eu ia pagar um preço muito alto por isso. Já tinha saído do Brasil, feito fotos e desfilado lá fora. Então, eu sabia que no exterior tinha outro jeito de viver, e foi o que fiz. Já tem 30 anos que fui embora do Brasil, e sou brasileira", declarou.

Durante muitos anos, Roberta Close foi considerada uma das mulheres mais belas do Brasil. Aos 60 anos, ela segue sendo vaidosa e faz questão de aparecer em cliques que esbanjam saúde e beleza.

Nas redes sociais, ela compartilha momentos do dia a dia, além de frequentemente publicar lembranças do passado, fotos como modelo e nos programas de TV que frequentava.

VEJA COMO ESTÁ ROBERTA CLOSE ATUALMENTE