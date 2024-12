Paulo Gustavo transforma vidas com fé, medicina integrativa e humanização

Planejando criar seu próprio espaço, profissional da saúde vê a espiritualidade e o cuidado completo como sua missão de vida

Em Governador Valadares, no interior de Minas Gerais, um menino de nove anos ficou indignado com um atendimento médico. Décadas depois, o agora especialista em medicina integrativa, Paulo Gustavo Miranda, busca redefinir o que é cuidar de uma pessoa.

Antes de ingressar em sua área, percebeu que os métodos convencionais tratavam apenas os sintomas, assim, encontrou seu propósito. “Eu não queria só remediar. Queria ajudar na raiz dos problemas e entender a história de cada paciente”, revela.



Essa busca o levou a abandonar residências em cirurgia geral e clínica médica. Em São Paulo, encontrou respostas nos ensinamentos do médico cardiologista e nutrólogo Lair Ribeiro, aprofundando-se em nutriendocrinologia, que integra os princípios da medicina funcional integrativa.

Ele reconhece que foi sua esposa, Marcela Miranda, quem lhe abriu as portas para uma vida espiritual mais profunda. “Ela é a base de tudo, e isso transformou minha vida. É a pessoa mais importante para mim, mais até do que os meus filhos. Foi através dela que encontrei meu desígnio”, conta.



Essa jornada impactou sua vida pessoal e moldou a prática profissional. Jejuns prolongados, leituras bíblicas e orações passaram a fazer parte da rotina. “Isso me fortaleceu como ser humano. Dessa forma, consegui sanar meus próprios traumas e, assim, ajudar as pessoas a lidarem com os delas”, diz.

No consultório, ele acredita que muitas situações de saúde estão conectados a impactos da infância e bloqueios emocionais. “Eu trato o espírito e a mente antes de chegar ao corpo. Quando o indivíduo se entende, é muito mais fácil mudar hábitos e atingir a forma plena. Os resultados são transformadores. Cerca de 70% das mulheres que recebo, revelam ter sido vítimas de abuso sexual. Não sou psicólogo, mas sou um instrumento de Deus”, explica.

Além do consultório, idealizou a Trilha do Emagrecimento, um programa que vai além da perda de peso. “Foi uma maneira que encontramos para falar de Jesus. Trabalhamos as crenças limitantes e os bloqueios emocionais antes de abordar o físico”, narra.

A alimentação, um pilar central em sua prática, também reflete essa visão. “Defendo abordagens individualizadas e rotativas, adaptadas às necessidades de cada um. Dietas cetogênicas e modulação hormonal fazem parte. Jejum espiritual é diferente de jejum intermitente. O primeiro é para fortalecer a alma, o segundo, o corpo. Ambos são fundamentais”, garante.



Nas redes sociais, com mais de 52 mil seguidores, usa sua plataforma para disseminar conhecimento e fé. “Quero que cada palavra toque alguém e inspire transformação”, declara.

Ele já é autor do livro A Tríade da Saúde: Corpo, Mente e Espírito, que reflete sua abordagem integrativa. Em fevereiro de 2025, planeja lançar sua segunda obra, Jejum Intermitente X Jejum Espiritual. “Nele, exploro como o jejum pode transformar não apenas o corpo, mas também a alma, quando feito com propósito”, antecipa.



O Instituto Integrativo, que já funciona em Ipatinga, está prestes a ganhar um novo capítulo. “Pretendemos mudar para um espaço maior, mais confortável, onde possamos oferecer momentos de

oração e reflexão. Quero criar um local que transforme vidas. Quando você fortalece o espírito, tudo ao redor se transforma. E nunca se esqueça: servir ao outro é o maior objetivo que podemos ter. Eu fui chamado para tratar a integralidade do ser humano. Esse é o meu serviço e a minha missão”, finaliza com emoção.



