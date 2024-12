Maria Callas ganhou interpretação de Angelina Jolie nos cinemas; relembre trajetória

Nesta segunda-feira, 2, Maria Callas completaria 90 anos; relembre trajetória da cantora que foi interpretada por Angelina Jolie

Nesta segunda-feira, 2, a cantora lírica Maria Callas estaria completando 90 anos. A artista, que morreu em 1977, aos 53 anos, em decorrência de um infarto, foi interpretada por Angelina Jolie em longa-metragem sobre os anos finais de sua vida, dirigido por Pablo Larraín.

Maria, como foi intitulado o filme, marca uma pausa de três anos na carreira de Angelina Jolie e foi exibido pela primeira vez no Festival de Cinema de Veneza, porém ainda não tem data de estreia no Brasil.

Relembre a trajetória de Maria Callas

Filha de imigrantes gregos e nascida em Nova York, nos Estados Unidos, em 1923, Maria Callas foi descrita na sinopse de Maria, como a “maior cantora de ópera do mundo". Sua primeira grande apresentação nos palcos, foi em 1947, quando cantou La Gioconda, de Ponchielli, em Verona e o ápice de sua carreira aconteceu em 1950, com a expansão internacional de seu talento e carreira.

Sua vida pessoal foi marcada por polêmicas devido ao seu casamento em 1949, com o empresário italiano Giovanni Battista Meneghini, com quem viveu durante 10 anos. Ele era 30 anos mais velho que ela.

Já seu segundo casamento, com o empresário grego Aristóteles Onassis, foi marcado pela repentina morte do bebê do casal, pouco após o nascimento e pela separação em 1968 que, segundo informações publicadas pelo site Zero Hora, aconteceu após Onassis se apaixonar pela ex-primeira dama dos Estados Unidos, Jacqueline Kennedy.

Maria Callas viveu sozinha em Paris até a sua morte em 1977. Ainda segundo informações do Zero Hora, o laudo do óbito apontou que ela vinha sofrendo com uma doença degenerativa há alguns anos, o que lhe causou perda de peso e alterações na voz, tendo como consequência uma insuficiência cardíaca que resultou em um infarto.

Maria, longa-metragem de Pablo Larraín