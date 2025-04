Marcos Miyamura foca no tratamento auditivo e estético funcional nasal

Na medicina, existem profissionais que se destacam não apenas pelo conhecimento técnico, mas pela capacidade de escuta e acolhimento. O otorrinolaringologista Marcos Nobuo Tan Miyamura representa essa união entre ciência e empatia. À frente de uma clínica familiar em Londrina (PR), onde atua com o pai, a mãe, os irmãos, a esposa e outros profissionais da família, ele dedica sua carreira a tratar, reabilitar e devolver qualidade de vida às pessoas com queixas auditivas, respiratórias ou estéticas.

Trajetória moldada pelo exemplo

Formado em medicina pela PUC-Campinas, Marcos cresceu cercado pela rotina da otorrinolaringologia. "Meu pai, meu avô e meu tio são otorrinos; minha mãe e minha tia, fonoaudiólogas. Desde pequeno, eu ia ao consultório depois da escola. Era impossível seguir outro caminho", relembra. Ao concluir a residência médica em otorrinolaringologia na mesma instituição, ele decidiu aprofundar-se em subespecializações que dialogam com uma visão ampliada da face e da audição: rinoplastia, otologia, cirurgia endoscópica nasal e cirurgia de base de crânio.

Seu olhar clínico, no entanto, nunca se limita à técnica. Cada procedimento é conduzido a partir de escuta atenta, compreensão das queixas e empatia com o sofrimento do paciente. "Gosto de lidar com pessoas. Escutar, acolher, entender o que está por trás dos sintomas. Antes de ser médico, eu sou também paciente em algum momento da vida. E espero o mesmo cuidado de quem me atende", reflete.

Implante coclear: tecnologia e emoção lado a lado

Entre as principais atuações da clínica estão os procedimentos de reabilitação auditiva com implante coclear. Indicado para pacientes com surdez severa a profunda, o dispositivo semi-implantável é capaz de devolver a audição a crianças que nasceram sem ouvir ou a adultos que com o passar do tempo foram perdendo a audição. "É o que chamo de 'menina dos olhos'. É emocionante ver o impacto disso na vida de uma pessoa. A paciente chega deprimida, sem conseguir se comunicar. E um mês depois da ativação, é outra pessoa: fala mais baixo, sorri, se emociona. Isso não tem preço", diz.

A equipe multidisciplinar que acompanha esses casos inclui fonoaudiólogas, psicólogos e terapeutas. O cuidado vai além do aparelho auditivo: acolhe o paciente e a família diante das inseguranças, preconceitos e desafios emocionais. "Os pais chegam aflitos, os adultos com receio de cirurgia. Cabe a nós esclarecer, mostrar o que é possível e criar um ambiente de confiança", explica.

O implante coclear é composto por uma parte interna e outra externa. "O componente interno é implantado cirurgicamente, e o externo capta o som e transforma em estímulo elétrico direto para o nervo auditivo. Por isso é conhecido como 'ouvido biônico'", detalha. Não há limite de idade para a indicação, e os resultados, quando bem acompanhados, são transformadores.

Próteses auditivas ancoradas ao osso e cirurgia para otosclerose

Outro destaque da clínica são as próteses auditivas ancoradas ao osso, indicadas para pacientes com perdas condutivas, mistas ou com surdez unilateral. "É uma tecnologia que funciona por condução óssea. Quando o ouvido médio está comprometido, conseguimos usar a vibração do osso do crânio para transmitir o som diretamente à cóclea", explica. O procedimento também beneficia pacientes que já passaram por outras cirurgias otológicas, como os casos de colesteatoma ou até mesmo otosclerose.

Sobre essa condição, o médico explica: "Na otosclerose, o osso chamado estribo se fixa e impede a condução do som. Realizamos então a estapedotomia, substituindo o osso por uma prótese. E em determinados casos, há ainda alternativas cirúrgicas com as próteses ancoradas ao osso ou até mesmo implante coclear."

Rinoplastia funcional e estética

Na área estética, Marcos é referência em rinoplastia. O diferencial está no uso do sistema piezoelétrico, que permite maior precisão nas osteotomias (fraturas ósseas controladas), reduz edema e hematomas e garante melhor visualização intraoperatória. "Essa tecnologia traz segurança, previsibilidade e um pós-operatório mais confortável para o paciente", explica.

Em alguns casos, é necessário utilizar cartilagem da costela para alcançar a estrutura desejada, especialmente em pacientes com pele espessa ou que já passaram por cirurgias anteriores. "A cartilagem costal oferece suporte estrutural, principalmente quando a cartilagem do septo é insuficiente. É uma técnica segura e muito eficaz para rinoplastias de definição", esclarece.

“Nos dias atuais, a procura pela rinoplastia vem aumentando cada vez mais, e é nosso compromisso oferecer as melhores técnicas e aplicá-las de forma segura e individualizada a cada paciente”.

Sinusite crônica e apneia do sono: soluções modernas e menos invasivas

O cuidado com a função nasal também passa pelas cirurgias endoscópicas para tratamento de sinusites crônicas. Com acesso pelas fossas nasais e auxílio de endoscópio, é possível ampliar a drenagem dos seios da face e diminuir a recorrência das inflamações. "Liberamos o fluxo de ar e a qualidade respiratória do paciente. Tudo com mínimo trauma e rápida recuperação", afirma.

Outro serviço importante da clínica é o exame de polissonografia domiciliar. A alternativa à versão laboratorial oferece conforto e diagnósticos precisos para distúrbios como ronco e apneia do sono. "Evita o desconforto de dormir em um ambiente estranho. O paciente repousa em casa, no próprio ritmo, diminuindo o estresse e ansiedade", pontua.

Uma clínica familiar com estrutura completa

A estrutura da clínica reflete o DNA familiar. São seis otorrinolaringologistas da mesma família atuando juntos — incluindo Marcos, seus 2 irmãos, pai, esposa e cunhada — além de fonoaudiólogas, entre elas sua mãe e sua tia, e profissionais do grupo. O espaço conta ainda com um centro estético liderado por sua mãe e sua tia, com foco em procedimentos faciais, corporais e harmonização orofacial. "Tudo é pensado para cuidar do paciente como um todo. Da saúde ao bem-estar, da escuta ao visual. E tudo com muito diálogo entre as equipes", ressalta.

Entre os exames realizados, destacam-se audiometria, testes eletrofisiológicos da audição, exame otoneurológico, processamento auditivo central, terapias que envolvem a reabilitação labiríntica, terapia miofuncional e vocal, além de um setor especializado em aparelho auditivo. A clínica já soma mais de 30 anos de atuação em Londrina, e segue sendo referência em otorrinolaringologia na região.

Informação acessível e medicina para todos

Marcos também mantém presença ativa nas redes sociais, com foco em educação e saúde. Compartilha vídeos, explicações e atualizações sobre perda auditiva, rinoplastia, ronco, cirurgia endoscópica nasal, entre outros temas. "Muitos pacientes chegam dizendo que achavam que não havia mais nada a fazer. A informação pode mudar vidas. E, às vezes, começa por um post", afirma.

Além do conteúdo técnico, os relatos de bastidores também sensibilizam. Como o caso de uma paciente com surdez bilateral profunda, em estado depressivo, que após receber o implante coclear nos dois ouvidos passou a se comunicar com mais autonomia, inclusive com sua filha pequena. "Ela chegou chorando, e saiu sorrindo. É disso que a medicina é feita: escuta, conexão, transformação", relembra.

Atualização constante e olhar para o futuro

Em constante participação em congressos, cursos e treinamentos nacionais e internacionais, o médico acompanha de perto os avanços tecnológicos da área. "A medicina requer uma abordagem individualizada. Nenhum caso é igual ao outro, e é isso que me entusiasma. O desafio de ajudar, de ver a vida voltar a acontecer diante dos nossos olhos", resume Marcos.

Entre os avanços mais promissores estão as novas abordagens para a rinoplastia moderna, terapia genética para surdez, cirurgia robótica para implante coclear e protocolos personalizados de reabilitação auditiva. "A tecnologia está aí, mas é o olhar humano que direciona o melhor caminho. E isso nunca vai mudar", reflete.

Uma mensagem de acolhimento e esperança

Para quem enfrenta doenças otológicas, nasais ou insegurança com a própria aparência, Marcos deixa uma mensagem de acolhimento e esperança: "Sempre existe uma opção terapêutica. Sempre. O importante é não desistir e procurar ajuda. A medicina tem muito a oferecer. E cada paciente merece ser olhado com respeito, empatia e dedicação", destaca.

