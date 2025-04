Sabrina Chaves valoriza naturalidade e precisão na estética avançada

A busca por uma beleza mais sutil, harmônica e personalizada tem ganhado espaço na medicina estética, e Sabrina Chaves representa um dos nomes que mais se destacam nessa nova abordagem. Farmacêutica por formação, com pós-graduação em Estética Avançada, ela atua com foco na harmonização facial, corporal e capilar, atendendo em quatro cidades de Minas Gerais: Alphaville, Belo Horizonte, Igarapé e São Joaquim de Bicas.

"Eu sempre me identifiquei muito com a área da estética. Gosto da prática com injetáveis e não me via atuando apenas com estética básica. Meu caminho sempre foi a estética avançada, com técnicas seguras e resultados naturais", conta.

Na contramão dos exageros

Sabrina iniciou sua atuação profissional durante o "boom" da harmonização facial, há cerca de seis anos. Ainda no início da popularização desses procedimentos, ela se deparou com uma realidade que a fez repensar sua atuação: "Eu via exageros, pessoas que se transformavam completamente e depois se arrependiam. Decidi que minha abordagem seria outra. Comecei a orientar meus pacientes sobre os limites e a valorização dos traços individuais. Hoje, muitos me procuram exatamente por isso."

Entre os pilares do seu atendimento está o conceito de "Quiet Beauty", que valoriza a sutileza e a elegância sem exageros. "Gosto de ouvir o paciente. Não sou aquela profissional que impõe procedimentos. Avalio, escuto, entendo a dor ou desejo daquele paciente. E só então proponho um plano personalizado", explica.

Segundo ela, nem sempre a queixa está no rosto. "Muitas vezes, a pessoa está vivendo um momento de baixa autoestima, problemas pessoais, e acaba depositando tudo isso na aparência. Nesses casos, o acolhimento é essencial. Faço questão de mostrar ao paciente a beleza que ele já tem. Eu apenas realço, não transformo ninguém”, garante.

Segurança técnica como base do cuidado estético

Sabrina também é conhecida por seus alertas contra exageros na aplicação de toxina botulínica. "O chamado 'efeito prateleira' acontece quando a dosagem é excessiva ou mal aplicada, o que paralisa demais os músculos da face e cria um resultado artificial. A boa harmonização é aquela que respeita a anatomia facial e as necessidades reais de cada paciente", pontua.

Além disso, ela também realiza desarmonizações faciais com o uso de hialuronidase. "Alguns pacientes chegam insatisfeitos com preenchimentos feitos em outros lugares. Uso a hialuronidase para corrigir excessos e devolver a naturalidade, sempre que possível de forma parcial, para não gerar novo desconforto", explica.

Critérios clínicos para lábios, olheiras e mento

Seus protocolos para preenchimento labial têm como base uma avaliação tridimensional. "Não se avalia um lábio isoladamente. A postura, o biótipo e o estilo de vida do paciente contam muito. Não faz sentido um lábio volumoso em uma paciente introspectiva, por exemplo. Cada rosto pede uma abordagem distinta", afirma.

Para evitar resultados artificiais, ela destaca a escolha criteriosa dos produtos. "Existem diversos tipos de ácido hialurônico, com reticulações diferentes. Lábios exigem produtos mais leves. Quando um profissional escolhe mal o produto ou usa técnica inadequada, o resultado pode ser desastroso", alerta Sabrina.

A especialista também realiza preenchimentos em mento e olheiras. "Ambas são regiões sensíveis e requerem conhecimento. O preenchimento de mento ajuda a harmonizar o perfil. Já as olheiras precisam de indicação correta, porque o ácido hialurônico puxa água e pode gerar edema se mal aplicado", diz.

Bioestimuladores como aliados da beleza natural

No plano de tratamento, Sabrina também inclui bioestimuladores de colágeno. "Indico o uso a partir dos 30 anos. Eles ajudam a manter a firmeza da pele sem necessidade de tantos preenchedores. Gosto de combiná-los, porque isso potencializa os resultados e evita rostos inflados."

Esse cuidado vai além da face. "O envelhecimento não é exclusivo do rosto. O pescoço, por exemplo, é afetado por posturas inadequadas e falta de cuidados diários. Já o lóbulo da orelha perde volume com o tempo, e o preenchimento resolve de forma imediata", orienta.

Cuidado integral do rosto ao corpo e cabelos

Além da face, ela também atua com harmonização corporal e capilar. "No corpo, o bioestimulador é um grande aliado. Abdômen, glúteos, coxas... Todas essas regiões se beneficiam com a firmeza proporcionada por esse tratamento. Também realizo preenchimento glúteo com ácido hialurônico, que é seguro e absorvível", reforça.

A especialista, entretanto, enfatiza que não trabalha com PMMA, substância não absorvível e frequentemente associada a complicações. "É um produto super arriscado. Eu só utilizo substâncias aprovadas e que possam ser revertidas, se necessário", diz.

Atendimento em múltiplas cidades e vínculo com os pacientes

A estrutura de atendimento de Sabrina foi se moldando conforme a demanda e os laços com os pacientes. Começou em BH, depois expandiu para Alphaville, Igarapé e São Joaquim de Bicas. "Pensei em centralizar o atendimento, mas os próprios pacientes pediram para manter os atendimentos nas cidades. Eles viraram amigos ao longo do tempo. Por isso, sigo com consultórios fixos e agendas regulares em todas elas", relata.

Equipe e rotina com foco em acolhimento

Para manter esse padrão de atendimento, Sabrina conta com uma equipe enxuta, mas alinhada. "Fazemos questão de saber como cada paciente está no dia seguinte, mesmo em procedimentos simples. Isso é parte essencial do nosso atendimento humanizado", afirma.

Palestras, congressos e visibilidade internacional

Desde 2024, Sabrina iniciou uma nova etapa: o circuito de palestras e congressos sobre harmonização facial, além de convites para participar de cursos internacionais. “Estou muito feliz com esse reconhecimento", celebra.

Incentivo para quem tem medo ou insegurança

Para quem ainda sente receio de se submeter a um procedimento estético, ela compartilha uma mensagem: "Se você tem um sonho, não guarde na gaveta. Ore, confie, mas também entre em ação. Faça com amor, que os resultados virão", destaca.

Site: https://www.drasabrinachaves.com.br

Instagram: @drasabrinachaves