Renata Rocha promove dermatologia acessível e humanizada

A paixão de Renata Rocha pela medicina surgiu ainda na infância, inspirada por uma pediatra que a encantava nas idas ao consultório. “Eu chegava em casa da consulta e queria brincar de médica. Usava até os saquinhos de sapato como luvas”, relembra. A dermatologia, por sua vez, entrou em sua vida durante a adolescência, quando enfrentava acne e se consultava com um especialista.

Formada em Medicina pela Universidade Gama Filho, Renata especializou-se em Dermatologia pelo Hospital da Gamboa, no Rio de Janeiro. Mesmo em um ambiente de preço popular, ela ressalta a qualidade dos recursos e o ensino sólido. “O Hospital da Gamboa oferecia estrutura tanto para a dermatologia estética quanto para a cirúrgica. E tive o privilégio de aprender com profissionais que continuo admirando até hoje”, destaca.

Da sala improvisada à clínica dos sonhos

O início da atuação na medicina se deu em 2015, em uma sala adaptada originalmente para atendimento pediátrico. “A maca era fixa, encostada na parede, e eu precisava me contorcer para realizar os procedimentos”, recorda. Durante nove anos, moldou sua prática nesse espaço até conquistar um consultório que reflete sua identidade. “Hoje tenho uma maca elétrica posicionada para meu conforto, um banheiro dentro da sala, uma recepção espaçosa. Até a playlist e o cheiro foram pensados para que a paciente queira ficar.”

A nova clínica, localizada no Méier, zona norte do Rio de Janeiro, foi projetada com um novo conceito de acolhimento e experiência. O objetivo é desconectar a paciente do mundo exterior e oferecer um ambiente que favoreça o autocuidado. Desde a disposição dos móveis até os detalhes sensoriais, tudo foi planejado para gerar bem-estar. “Quero que a paciente sinta que aquele é um momento só dela. Já ouvi de mais de uma: ‘não dá vontade de ir embora’.”

Fim do mito da pele perfeita

O ideal de pele inatingível não existe para Renata. “Não precisa custar mil reais por mês. Existem fórmulas manipuladas eficazes e acessíveis.”

Com seu projeto no Instagram, marcado pela hashtag #DermatonaFarmácia, ela mostra alternativas viáveis e desmistifica promessas irreais. “A pele perfeita não existe. O nome daquilo que você vê na publicidade não é skincare, é Photoshop”, destaca.

A proposta do projeto é simples: descomplicar. Ela visita farmácias, grava vídeos explicando rótulos, compara produtos e orienta escolhas seguras, sempre priorizando a transparência. O objetivo é que qualquer pessoa possa cuidar da própria pele de forma acessível e informada.

“É um serviço mesmo. Muita gente não usa protetor porque não sabe qual comprar. Eu mostro as opções, explico para que serve e ensino como aplicar. Se custa R$ 40 ou R$ 50, a pessoa se sente mais à vontade para testar. E se não gostar, não é tão doloroso no bolso.”

Ao reforçar o uso de produtos viáveis, Renata combate a ideia de que cuidar da pele é um luxo. Para ela, é um direito.

Procedimentos individualizados e prática humanizada

A consulta com Renata começa pela escuta. Essa abordagem evita queixas criadas e respeita o tempo e as prioridades de cada um.

“Eu sempre pergunto: o que te incomoda? Porque o que me incomoda como especialista pode não ser o que incomoda o paciente. Às vezes, você aponta algo que ele nem tinha notado. E a pessoa sai da consulta pior do que entrou.”

Entre os procedimentos realizados no consultório de Renata, está a toxina botulínica, indicada principalmente para suavizar linhas de expressão dinâmicas. Já os preenchedores são utilizados para restaurar volume facial e melhorar o contorno, atuando principalmente em áreas como sulcos, olheiras e lábios. Os bioestimuladores promovem a produção de colágeno ao longo do tempo, com resultados progressivos e naturais. Os fios de PDO, por sua vez, oferecem estímulo de colágeno em pontos específicos, como pálpebras, papada e região lateral da face.

O microagulhamento, realizado com agulhas que atingem camadas profundas da pele, é eficaz para cicatrizes de acne, estrias e melasma. Já a mesoterapia capilar envolve a aplicação de substâncias diretamente no couro cabeludo para estimular o crescimento dos fios e tratar alopécias.

A médica frisa que os procedimentos podem ser realizados de forma progressiva. “Podemos começar com o que mais incomoda o paciente. A prioridade é ele se sentir melhor consigo mesmo.”

Tricologia médica

A queda de cabelo é um dos temas mais recorrentes no consultório e nas redes sociais. Renata atua com foco em tricologia médica, abordagem que une conhecimento clínico e técnicas atualizadas para o diagnóstico e tratamento das alopécias. “As pessoas se deixam levar pelo marketing. Não é a balinha da farmácia que vai resolver. Precisa investigar o problema porque só um diagnóstico adequado vai evitar a perda de tempo e dinheiro.”

Além disso, ela alerta que a automedicação pode mascarar sintomas importantes. A avaliação médica considera questões hormonais, carências nutricionais, histórico familiar, uso de medicamentos e alterações no couro cabeludo. Com base nisso, pode-se propor desde a suplementação até tratamentos tópicos, mesoterapia, dermatoscopia digital e encaminhamento multidisciplinar, se necessário.

O olhar humanizado se estende a esses pacientes, que frequentemente chegam angustiados. Por isso, a conduta é sempre educativa e empática. “A queda capilar mexe com a autoestima. O paciente chega desesperado, e muitas vezes já gastou com soluções ineficazes.”

Tecnologia, comunicação e o cuidado ampliado

Atenta às transformações da dermatologia, Renata investe em conteúdo digital e quer ampliar o uso de tecnologias como laser e ultrassom microfocado. “São procedimentos menos invasivos e com resultados consistentes.”

Seu perfil nas redes se tornou um canal de educação. “Minhas amigas diziam que eu sempre tinha uma dica pra dar. Foi na pandemia que comecei a gravar vídeos. A rede social veio para dar esse retorno. Antes, o reconhecimento era o boca a boca. Hoje, é o reconhecimento digital.”

Na nova clínica, a médica conta com uma equipe alinhada ao seu propósito de cuidado e escuta ativa. Sua secretária, traz a experiência de anos no atendimento em dermatologia; A esteticista complementa os atendimentos com técnicas de drenagem e limpeza. Já a outra dermatologista atua na parte clínica e cirúrgica, com foco em doenças dermatológicas e pacientes idosos. “É uma equipe alinhada com os mesmos valores de escuta, cuidado e empatia”, afirma Renata.

A pele real também é valiosa

Mulher, médica e paciente, Renata conhece de perto a insegurança que muitas sentem diante do espelho. Por isso, deixa uma mensagem clara, para ser ouvida com gentileza e sem culpa:

“Existe a sua melhor versão. O skincare não precisa ser caro, nem ter cinquenta passos. Ele pode ser possível, adaptado à sua rotina, ao seu orçamento, ao seu estilo de vida. Mas a pele perfeita, essa não existe — nem a minha é. E tudo bem.”

Instagram: @drarenatarocha.dermato

Site: https://www.dermatorenatarocha.com.br