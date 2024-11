Dra. Rosaly Heimann Vieira dos Santos se dedica ao tratamento de urticária

Especialista nessa enfermidade alia inovação e empatia no cuidado com seus pacientes, medicina humanizada e preza pela capacitação de médicos

A médica Rosaly Heimann Vieira dos Santos é uma referência em urticária no Brasil e no mundo. Com uma trajetória marcada pela constante busca por aprimoramento, se dedica a transformar o cuidado aos pacientes que enfrentam condições crônicas e complexas.

Ao longo dos anos, construiu uma carreira voltada ao tratamento e à conscientização e formação de especialistas para lidar com uma doença que, embora comum, ainda é subestimada e mal compreendida.



Sua história começa ainda na infância, de férias em Morretes, no interior do Paraná, quando decidiu ser médica. Aos 9 anos, já sabia da sua vocação, e seu desejo de ajudar foi o impulso para essa escolha.

“Eu via muitas crianças na cidade. Ali nasceu o meu desejo de ser médica, para poder ajudar aquela comunidade. Apesar de ter o apoio da minha família, tive que enfrentar a resistência do meu pai, um general que preferia me ver seguindo uma carreira no direito. Ao final, ele se tornou meu maior apoio", comenta.



Após passar pela faculdade de música, se formou em medicina e iniciou sua especialização em pediatria e após em alergia e imunologia. Porém, ao perceber a falta de um atendimento especializado em doenças alérgicas cutâneas, decidiu focar nas alergias de pele e na urticária.

“A urticária é uma doença difícil de ser diagnosticada e tratada, e foi isso que me motivou a me especializar mais nessa área. Fiz doutorado sanduiche na Alemanha, com o professor Dr. Marcus Maurer, um dos maiores especialistas nessa enfermidade. Ele foi meu mentor e me ajudou a entender a importância de fazer parte dos centros de excelência e referência em urticária. Isso mudou a forma como tratamos a doença no Brasil”, conta.

Com esse conhecimento, Rosaly trabalha em prol de formar mais centros especializados, auxiliando profissionais a se capacitarem com alto padrão de qualidade. “Apesar de ser uma condição comum, ela ainda é subestimada por muitos que não têm treinamento adequado. A urticária crônica espontânea afeta cerca de 6% da população mundial, mas muitas vezes passam por vários médicos sem encontrar a solução correta. Sou pioneira em Curitiba no tratamento, e busco conscientizar a população sobre a importância de um diagnóstico e procedimento adequado”, diz.



Além de seu trabalho clínico, tem se dedicado a unir a comunidade, tanto nacional quanto internacional, por meio de iniciativas como o Cruse, um aplicativo desenvolvido pela rede de urticária GA²LEN UCARE, em cooperação com um time do Instituto de Alergia e Imunologia do hospital Charté em Berlim, na Alemanha. Ele foi projetado para ajudar indivíduos com urticária crônica a registrar seus sintomas e o impacto em sua qualidade de vida.



“Isso permite que as pessoas monitorem sua condição de forma simples, fornecendo dados importantes para o manejo, conectando uma rede de apoio. É uma ferramenta essencial para facilitar o acompanhamento personalizado, permitindo que ajustem os métodos com base nas informações fornecidas, promovendo um controle mais eficaz”, revela.

Outro marco em sua carreira é sua participação em eventos como o U-Day, o dia mundial da urticária, realizado anualmente em 1º de outubro. “É uma oportunidade de conscientizar e ouvir as histórias. O tema deste ano foi a jornada do paciente, algo que fortalece o laço entre nós”, explica.



Ela destaca a importância de trabalhar de maneira multidisciplinar, reconhecendo que, em muitos casos, é necessária a colaboração de diferentes especialidades. “Doenças como a síndrome de ativação mastocitária são desafiadoras e podem envolver outras áreas da medicina, como dermatologia, reumatologia, hematologista, gastroenterologista, patologia e até cardiologista. A colaboração é essencial. A formação contínua é crucial, muitos ainda não têm o conhecimento necessário. Por isso, ensino e compartilho tudo o que aprendi”, fala.



Em seus planos para o futuro, busca expandir e capacitar. “Meu objetivo é que mais centros de referência sejam criados, principalmente em locais onde o atendimento ainda é escasso. Não desista. Se não deu certo com um médico, procure outro que lhe ajude. Não desista de lutar pela sua saúde”, finaliza.



Site: https://drarosalyheimann.com.br

Instagram: @ucarealergia

Mais informações: https://ga2len-ucare.com/centers https://urticaria.net.br

Sobre o APP: https://www.cruseapp.org