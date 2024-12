Vilã? Joana de Verona opina sobre atitudes de Filipa em reviravolta de Mania de Você

Em entrevista à CARAS Brasil, atriz Joana de Verona fala sobre reviravolta em Mania de Você

Joana de Verona (35), a Filipa de Mania de Você, está de volta à novela do horário nobre da Globo. Nesta semana, a personagem retornou com a missão de provocar uma reviravolta na história, o que já foi notado pelo público nos capítulos exibidos recentemente.

Namorada abandonada por Rudá (Nicolas Prattes) no início da trama, ela apareceu grávida e com sede de vingança. Sua aparição faz parte de um plano de Mavi (Chay Suede), que a trouxe de Portugal para estragar o casamento do rival com Viola (Gabz), exibido na terça-feira, 17.

Em entrevista à CARAS Brasil, Joana conta que o retorno da sua personagem em Mania de Você já estava previsto antes mesmo de a novela estrear em setembro. Ela descarta o rótulo de vilã recebido por Filipa e defende pontos importantes do papel.

"Esperava [o retorno dela] sim. A personagem foi construída desde o início assim, não foi uma novidade. O retorno às gravações tem sido ótimo, intenso, cenas forte e tem sido muito bom estar diariamente com o elenco e a equipe", comenta.

"Filipa vem com informações, questionamentos e desejos que vão agitar as águas sim, vão mexer na história. Se ela é uma vilã, isso vai depender do ponto de vista de quem assiste, do público. Na minha ótica, ela não é uma vilã em sua essência, não tem uma vilania, uma crueldade no seu traço de personalidade", opina.

Verona diz que as atitudes de Filipa nessa reviravolta da novela vão de encontro aos sentimentos da personagem por ter sido abandonada por Rudá. Quando estava exilado em Portugal, ele usava Leon como nome de registro. Ao retornar ao Brasil, deixou de entrar em contato com a namorada e recomeçou uma nova vida.

"Ela é uma mulher intensa sim, uma mulher forte, impulsiva, que sabe o que quer e vai atrás disso, faz tudo pra conseguir o que quer, mas os atos dela questionáveis, mais fora do bom senso, fora da linha, mais extremados, sao motivados por mágoas, pelo sofrimento que o Rudá causou nela, por raiva, então tem um fundo emocional grande que sustenta essas ações dela", diz.

A atriz analisa a personagem e aponta o principal motivo para a vingança iniciada nesta semana. "Ela acha que está fazendo justiça porque ele foi muito covarde, a abandonou, foi muito errado com ela. A enganou, mentiu, nunca teve um papo real com ela sobre toda essa situação, não abriu o jogo. Houve muita mentira, muita humilhação, muito sofrimento, se sentiu abandonada. E tudo isso é combustível pra ela querer que o Rudá entenda que ele agiu errado com ela, a fez sofrer de uma forma que ela não merecia. Essa é a motivação da vingança dela", conclui.

