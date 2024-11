Vale Tudo: Taís Araújo surge em primeira foto como Raquel: 'Maravilhosa!'

A primeira imagem da atriz Taís Araújo caracterizada como Raquel Accioli do remake de Vale Tudo foi divulgada nesta segunda-feira, 25

A primeira imagem da atriz Taís Araújo caracterizada como Raquel Accioli do remake de Vale Tudo foi divulgada nesta segunda-feira, 25, no Instagram da prefeitura de Foz do Iguaçu, no Paraná. Na trama, a personagem será guia de turismo na região.

No registro compartilhado, a atriz veste roupas simples: calça jeans, regata vermelha e um casaco rosa amarrado à cintura, compondo o visual da personagem. Ela segura uma sombrinha para se proteger do sol e um leque com a inscrição "Foz do Iguaçu" para aliviar o calor.

Nos pés, ela usa um tênis de trilha e também carrega uma mochila nas costas. "A mais nova guia de turismo das Cataratas já chegou no pedaço! Taís Araujo dá vida a Raquel Accioli, uma guia de turismo de Foz do Iguaçu que encanta os visitantes com sua garra e paixão pelas belezas naturais da região", iniciou o perfil da prefeitura na legenda da publicação.

E complementou: "No remake de Vale Tudo, a personagem promete emocionar e mostrar a força de quem recomeça a vida em um cenário deslumbrante. Quem aí já está ansioso para ver nossa maravilha natural brilhar nas telinhas?"

Nos comentários, não faltaram elogios. "Muito legal ver os guias de turismo sendo homenageados na pele desse grande personagem da dramaturgia brasileira!", disse uma. "Maravilhosa!", disse outra. "A maior que temos!!!", elogiou uma terceira.

Vale lembrar que a estrela vai interpretar a personagem Raquel, que é a protagonista da história e foi interpretada por Regina Duarte na primeira versão.

Veja a foto compartilhada:

Qual é a história de Vale Tudo?

A novela Vale Tudo, de 1988, conta a história de Raquel, que cria a filha sozinha após ser abandonada pelo marido. A filha dela é a ambiciosa Maria de Fátima, que foi vivida por Gloria Pires. A trama é muito lembrada pelo público por causa do mistério de quem matou Odete Roitmann.

